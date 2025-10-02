ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии растет число семей, которые не могут оплатить школьные обеды

2 октября 2025
21:00
В Чехии тысячи родителей сталкиваются с невозможностью оплачивать школьные обеды для своих детей. Как отмечают организаторы инициативы «Обеды для детей», чаще всего причиной становятся разводы, потеря работы или проблемы со здоровьем, и даже государственные дотации на питание не решают проблему. Наибольшая нагрузка на проект приходится на начало учебного года.
Один из примеров — восьмилетняя Тереза из Среднечешского края, которая живет с матерью и двумя братьями. После того как мать потеряла работу из-за серьезной болезни, деньги на школьные обеды не оставались. «Тереза не ходила в столовую, сидела в коридоре или ждала в классе. Сейчас она может обедать вместе с одноклассниками», — рассказывает Барбора Нейедла, главный координатор. 


За первые три квартала текущего года проект поддержал почти 16 000 детей, участвуют более 1 150 школ и столовых по всей Чехии. Количество заявок на помощь выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, особенно в Праге, Устецком и Оломоуцком краях, сообщает организация Women For Women. Стоимость обеда обычно составляет 30–50 крон, у старших школьников это может превысить 1 000 крон в месяц. 

По словам Марты Хекл, директора организации, регулярный школьный обед для ребенка важен не только как теплое питание: «Дети чувствуют себя частью коллектива, получают уверенность в себе и необходимую энергию для учебы». За проектом стоят не только организация и поддержка Министерства образования, но и спонсоры, а также сотни школ, сотрудничающих с программой. 

Нейедла отмечает, что рост заявок на помощь проявился даже в Праге — самом богатом регионе Чехии — и достиг 20%. «Количество семей с неудовлетворительным финансовым положением растет, а цены растут быстрее, чем зарплаты», — говорит она. 

Традиционно больше всего нуждающихся семей в регионах с высокой безработицей и серьезными социальными проблемами, таких как Устецкий и Карловарский края. За статистикой стоят реальные судьбы: ежедневно приходят истории детей и семей в трудных ситуациях. Среди последних случаев — помощь четырем сестрам, за которыми ухаживает вдова-мать, или подростку, которого воспитывает бабушка-пенсионерка. 

В Чехии детей, которым помогает проект, обычно определяют классные руководители, директора школ и заведующие столовых. Они учитывают сложное финансовое или социальное положение семьи, связанное с низким доходом, потерей работы, проживанием с одним родителем или внезапным кризисом. 


Школы и столовые могут зарегистрироваться через сайт women-for-women.cz и подать заявку на помощь для конкретного ребенка с согласия законного представителя. Заявки оценивают координаторы, а финансирование осуществляется напрямую школам по договору пожертвования. 

Наибольшее количество заявок приходится на сентябрь, начало учебного года. Доступность других программ поддержки также влияет на нагрузку проекта, и в некоторых регионах квоты уже исчерпаны. Министерство образования, поддерживающее иницативу, отмечает ее как пример эффективного сотрудничества с некоммерческим сектором. 

Сватоплук Погоржелый, руководитель отдела дошкольного, начального и художественного образования, подчеркнул: «Благодаря проекту „Обеды для детей“ тысячи детей имеют лучшие условия для здорового развития, могут сосредоточиться на учебе и лучше социализироваться».
еда школы Чехия
