Два 15-летних сирийца изнасиловали молодого чеха на вокзале в Дрездене

Новости 420on 2 октября 2025 19:50 1584

Немецкая полиция задержала двух 15-летних сирийцев, которые подозреваются в том, что ранним утром в воскресенье напали с ножом на 19-летнего чеха на главном вокзале в Дрездене. Сначала они угрожали ему, затем ограбили и в конце концов изнасиловали.