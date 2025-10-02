Два 15-летних сирийца изнасиловали молодого чеха на вокзале в Дрездене
2 октября 2025
19:50
1584
Немецкая полиция задержала двух 15-летних сирийцев, которые подозреваются в том, что ранним утром в воскресенье напали с ножом на 19-летнего чеха на главном вокзале в Дрездене. Сначала они угрожали ему, затем ограбили и в конце концов изнасиловали.
Чех в воскресенье рано утром возвращался домой на площадь Wiener Platz у главного железнодорожного вокзала, когда молодые люди напали на него. Нападение произошло около 4 часов утра. «Обвиняемые сначала ограбили его на 300 евро, а затем, угрожая ножом, изнасиловали», — сообщила полиция газете Bild.
Сразу после преступления жертва позвонила в полицию, стражам правопорядка вскоре удалось поймать преступников. «Оба парня находились недалеко от места преступления», — сообщил полицейский спикер Марко Ласке. Был также изъят нож. Обвиняемые были арестованы, и следственный судья в Пирне выдал на них ордер на арест. Сейчас они находятся под стражей.
Оба нападавших, Хасан Х. и Хани А., проживают в Хайденау и Нойштадте и, по словам представителя прокуратуры Дрездена, не имеют судимостей.
Молодой чех в настоящее время проживает в Дрездене. Он был прооперирован в больнице, но о тяжести его травм нет информации.
Сразу после преступления жертва позвонила в полицию, стражам правопорядка вскоре удалось поймать преступников. «Оба парня находились недалеко от места преступления», — сообщил полицейский спикер Марко Ласке. Был также изъят нож. Обвиняемые были арестованы, и следственный судья в Пирне выдал на них ордер на арест. Сейчас они находятся под стражей.
Оба нападавших, Хасан Х. и Хани А., проживают в Хайденау и Нойштадте и, по словам представителя прокуратуры Дрездена, не имеют судимостей.
Молодой чех в настоящее время проживает в Дрездене. Он был прооперирован в больнице, но о тяжести его травм нет информации.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
549
18:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
1455
16:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1070
13:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1545
12:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1026
10:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
748
21:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1139
18:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
2944
13:40
1 ОКТЯБРЯ 2025
1740
13:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
6884
10:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
4652
09:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1284
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2457