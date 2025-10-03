Женщина забыла в такси мобильный телефон стоимостью 30 тысяч. Полиция ищет подозреваемых в краже

В конце августа этого года молодая женщина потеряла телефон в пражском такси. Его нашли двое пассажиров, которые ехали за ней. Один из мужчин сунул его в карман и сделал вид, что ничего не произошло. Однако он не подозревал, что его снимает камера. Полиция опубликовала запись на своем сайте с просьбой о помощи в поиске подозреваемого.