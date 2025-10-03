Женщина забыла в такси мобильный телефон стоимостью 30 тысяч. Полиция ищет подозреваемых в краже
3 октября 2025
11:00
663
В конце августа этого года молодая женщина потеряла телефон в пражском такси. Его нашли двое пассажиров, которые ехали за ней. Один из мужчин сунул его в карман и сделал вид, что ничего не произошло. Однако он не подозревал, что его снимает камера. Полиция опубликовала запись на своем сайте с просьбой о помощи в поиске подозреваемого.
Молодая женщина обнаружила пропажу телефона слишком поздно. Ее место в такси заняли двое мужчин. Один из них сел на забытый телефон, потом «незаметно» сунул его в карман и продолжил поездку. Он не сообщил о находке ни водителю, ни полиции.
В рамках расследования женщина пыталась дозвониться на телефон, но это не помогло. «Из наушника раздался только поток ругательств, а затем разговор был прерван», — сообщил полицейский спикер Ричард Грдина.
Полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в поиске подозреваемого и опубликовала видео из такси.
«Полицейские изъяли запись с камеры из автомобиля, на которой очень хорошо запечатлено поведение этого мужчины. Однако до сих пор им не удалось его найти, поэтому они обращаются к широкой общественности с просьбой о помощи. Если вы узнаете его на записи, позвоните, пожалуйста, по номеру 158. То же самое, если вы узнаете мужчину, с которым подозреваемый путешествовал», — добавил представитель.
За преступление злоумышленнику грозит до года лишения свободы.
