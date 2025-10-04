ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Стрельба на улице в Праге: один погибший, задержан полицейский

Новости 420on
4 октября 2025
10:00
1294
С вечера пятницы вечера криминалисты расследуют стрельбу в пражском районе Яров. Несмотря на попытки реанимации, раненый скончался на месте. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли оружие. Полиция сообщила, что задержанный – полицейский, который находился на месте в нерабочее время.
Стрельба произошла на тротуаре улицы Под Липами. Полиция получила информацию об инциденте около восьми часов вечера.



«На линию 158 поступило сообщение о драке трех мужчин, после чего звонивший услышал выстрелы. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили раненого мужчину», — сообщил Novinky пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Раненый мужчина находился в тяжелом состоянии, полицейские оказали ему первую помощь, после чего его взяли на попечение медики. Несмотря на все усилия врачей, он скончался на месте.

Подозреваемый был задержан на месте, также было изъято огнестрельное оружие. Позже Данек добавил, что задержанный мужчина является полицейским. «Речь идет о конфликте на улице, задержанный является полицейским, который в момент инцидента не был при исполнении служебных обязанностей. Дело будет передано в Генеральную инспекцию сил безопасности», — сказал он.



Что произошло на месте, и если полицейский просто защищался, будет предметом дальнейшего расследования. Данек сообщил, что полицейский был атакован двумя мужчинами. По информации Novinky, полицейский сначала выстрелил предупредительным выстрелом.



Помимо пражского случая, Генеральная инспекция сил безопасности также займется расследованием пятничной стрельбы в Чешском Тешине в Карвинском районе. Там полицейский застрелил агрессивного мужчину, который ранил его коллегу.

полиция убийство Чехия Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
191
ОБЩЕСТВО
ЗАПРЕТ ГЕЛЬ-ЛАКОВ TPO В ЕС: АЛЛЕРГИИ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ПРОВЕРКИ САЛОНОВ
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1504
ПОЛИТИКА
ЕВРОПА ЗАТАИЛА ДЫХАНИЕ, А ПУТИН ЖДЕТ. СМИ ПИШУТ О «ЧЕШСКОМ ОРБАНЕ»
09:05
4 ОКТЯБРЯ 2025
1029
ОБЩЕСТВО
ВТОРОЙ ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ЧЕХИИ: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕГОДНЯ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДО 14:00
22:02
3 ОКТЯБРЯ 2025
918
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ ВЫШЕ, ЧЕМ В СЛОВАКИИ И ВЕНГРИИ, НО В ПЯТЬ РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ В АВСТРИИ
20:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1411
ОБЩЕСТВО
АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ РАБОТАЕТ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ ИЗ-ЗА АНОНИМНОЙ УГРОЗЫ ДРОНАМИ
19:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
2021
ПОЛИТИКА
ИТОГИ САММИТА В КОПЕНГАГЕНЕ — ЧЕХИЯ В ЯДРЕ АНТИМИГРАЦИОННОЙ КОАЛИЦИИ
18:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
971
ОБЩЕСТВО
ПАРЛАМЕНТ БУДУЩЕГО ИЛИ ПРОШЛОГО? ЖЕНЩИН СНОВА МЕНЬШИНСТВО — КАК ЭТО ИЗМЕНИТЬ
15:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
3882
ОБЩЕСТВО
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР НАДВИГАЕТСЯ НА ЧЕХИЮ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ МЕТЕОРОЛОГИ
13:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1967
ОБЩЕСТВО
«МНЕ ЭТОГО ВПОЛНЕ ХВАТИЛО». ЭКС-СТАРОСТА ПРАЖСКОГО РАЙОНА ПАВЕЛ НОВОТНЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ ПОСЛЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
11:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1355
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА ЗАБЫЛА В ТАКСИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СТОИМОСТЬЮ 30 ТЫСЯЧ. ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В КРАЖЕ
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2829
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РАСТЕТ ЧИСЛО СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ОПЛАТИТЬ ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
19:50
2 ОКТЯБРЯ 2025
4069
ОБЩЕСТВО
ДВА 15-ЛЕТНИХ СИРИЙЦА ИЗНАСИЛОВАЛИ МОЛОДОГО ЧЕХА НА ВОКЗАЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
19:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
3205
ПОЛИТИКА
ИТОГ ДЕБАТОВ: ФИАЛА И БАБИШ ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ. У ГЛАВЫ ANO ЭТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ПОТЕНЦИАЛ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ
18:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2836
ОБЩЕСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ: «НЕ ПОВТОРЯЙТЕ НАШУ ОШИБКУ»
16:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
1874
ОБЩЕСТВО
СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА БЕЗУМНУЮ ГОНКУ: ВОДИТЕЛЬ BMW ЕДВА НЕ УБИЛ 11 ЧЕЛОВЕК