Стрельба на улице в Праге: один погибший, задержан полицейский









Стрельба произошла на тротуаре улицы Под Липами. Полиция получила информацию об инциденте около восьми часов вечера.

«На линию 158 поступило сообщение о драке трех мужчин, после чего звонивший услышал выстрелы. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили раненого мужчину», — сообщил Novinky пресс-секретарь полиции Ян Данек.



Раненый мужчина находился в тяжелом состоянии, полицейские оказали ему первую помощь, после чего его взяли на попечение медики. Несмотря на все усилия врачей, он скончался на месте.













Подозреваемый был задержан на месте, также было изъято огнестрельное оружие . Позже Данек добавил, что задержанный мужчина является полицейским. «Речь идет о конфликте на улице, задержанный является полицейским, который в момент инцидента не был при исполнении служебных обязанностей. Дело будет передано в Генеральную инспекцию сил безопасности», — сказал он.

Что произошло на месте, и если полицейский просто защищался, будет предметом дальнейшего расследования. Данек сообщил, что полицейский был атакован двумя мужчинами. По информации Novinky, полицейский сначала выстрелил предупредительным выстрелом.









Помимо пражского случая, Генеральная инспекция сил безопасности также займется расследованием пятничной стрельбы в Чешском Тешине в Карвинском районе. Там полицейский застрелил агрессивного мужчину, который ранил его коллегу.



