В Чехии начался суд по делу о фальшивых банкирах
7 октября 2025
10:00
6 октября в Краевом суде города Градец-Кралове началось основное слушание по делу международной преступной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством под видом банковских работников. В чешской ветви дела проходят 20 обвиняемых. Один из них не явился на заседание без уважительной причины, в связи с чем суд выделил его дело в отдельное производство.
Согласно обвинению, участники группы подозреваются в участии в организованной преступной организации, мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерным системам и носителям информации. Материалы дела насчитывают более 63 000 страниц, и заседания назначены на несколько последующих дней.
На скамье подсудимых присутствовали 15 из 19 обвиняемых. Семь из них находятся под стражей, двое уже отбывают наказание по другим приговорам, а шестеро ожидают решения суда на свободе. Четверо обвиняемых, не явившихся на заседание, через адвокатов попросили провести слушание в их отсутствие.
По данным следствия, участники группы в основном выполняли функции лиц, осуществлявших телефонные звонки. Они представлялись банковскими сотрудниками и убеждали жертв в необходимости перевести средства на «безопасные счета». Основной набор таких «операторов» в Чехии осуществляла 50-летняя гражданка Чехии, считающаяся главной обвиняемой в чешской ветви дела. Главные организаторы, как установлено, находятся в Украине.
При доказанности вины обвиняемым грозит до 13,5 лет лишения свободы. Из материалов дела следует, что звонившие выдавали себя за представителей Чешского национального банка, сообщая жертвам о якобы взломанном счёте. В некоторых случаях они убеждали потерпевших установить программы удалённого доступа, что позволяло мошенникам полностью контролировать интернет-банкинг жертвы. Потерпевшие лишались не только собственных сбережений, но и кредитных средств, оформленных от их имени. Наибольший ущерб, по данным следствия, составил почти 2 850 000 крон, которые были похищены у одной женщины.
Согласно обвинению, преступная деятельность велась с октября 2022 года, а колл-центр находился в Одессе. Звонки осуществляли граждане Чехии. В апреле 2024 года чешские и украинские правоохранители совместно задержали участников группы. Общий ущерб оценивается более чем в 100 миллионов крон, однако полиции удалось изъять лишь незначительную часть похищенных средств. По версии прокуратуры, группировка совершила около 500 мошеннических эпизодов.
Кроме 20 обвиняемых, проходящих по делу в Чехии, ещё два гражданина Украины привлекаются к ответственности на территории Украины. В связи с малой вероятностью их выдачи был создан совместный чешско-украинский следственный комитет. По данным украинской полиции, деятельность преступной сети координировал 40-летний гражданин Украины.
