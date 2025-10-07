В Чехии начался суд по делу о фальшивых банкирах

7 октября 2025

6 октября в Краевом суде города Градец-Кралове началось основное слушание по делу международной преступной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством под видом банковских работников. В чешской ветви дела проходят 20 обвиняемых. Один из них не явился на заседание без уважительной причины, в связи с чем суд выделил его дело в отдельное производство.