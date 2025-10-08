В Праге объявлен тендер на строительство трамвайной линии от Малованки на Страгов

Новости 420on 8 октября 2025 10:30 293

Пражское транспортное предприятие (DPP) объявило открытый тендер на строительство новой трамвайной линии от Малованки до Страгова. Стоимость проекта составляет 1 миллиард крон. Работы начнутся весной следующего года и займут 18 месяцев. Запуск линии запланирован на осень 2027 года.