В Праге объявлен тендер на строительство трамвайной линии от Малованки на Страгов

Новости 420on
8 октября 2025
10:30
293
Пражское транспортное предприятие (DPP) объявило открытый тендер на строительство новой трамвайной линии от Малованки до Страгова. Стоимость проекта составляет 1 миллиард крон. Работы начнутся весной следующего года и займут 18 месяцев. Запуск линии запланирован на осень 2027 года.
Новая линия должна улучшить транспортное сообщение со студенческими общежитиями на Страгове и с планируемым новым стадионом футбольного клуба «Спарта Прага».

Двухпутная трамвайная трасса длиной 1,3 километра пройдёт от улицы Белогорска через улицу Ваничкову до Страгова — к университетским общежитиям и существующей автобусной разворотной площадке на перекрёстке улиц Ваничкова и Туристическая, где будет построено кольцо «Стадион Страгов».

Проект включает полную реконструкцию участка улицы Белогорска между перекрёстками с улицами Мисльбекова и Ваничкова, а также расширение и обновление самой улицы Ваничкова.

По словам технического директора DPP Яна Шуровского, новая линия позволит заменить действующее автобусное сообщение между Страховом и станцией метро Дейвицка более вместительным и экологичным видом транспорта, обеспечивающим лучшее отделение от автомобильного движения.
