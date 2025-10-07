Доходы от проституции подлежат налогообложению, постановил Верховный административный суд Чехии
7 октября 2025
18:00
191
Верховный административный суд Чехии вынес решение о том, что доходы, полученные от занятия проституцией, должны облагаться налогом на прибыль. Данная правовая позиция была сформулирована в рамках рассмотрения кассационной жалобы финансового ведомства.
Поводом для разбирательства послужил конкретный случай, когда налоговые органы начислили женщине, работавшей в сфере интим-услуг, крупный налоговый платёж. Оспаривая это, она обратилась в суд. Первоначально региональный суд встал на её сторону, постановив, что такие доходы не могут облагаться налогом, поскольку получены от деятельности, противоречащей общественной морали.
Правовая позиция Верховного суда
Однако высшая судебная инстанция не согласилась с этим выводом. Суд указал, что налоговое законодательство построено на принципе налогообложения всех доходов, если они прямо не исключены законом. Проституция не является уголовно наказуемым деянием, а её добровольное осуществление не приравнивается к преступлению. Таким образом, формальных оснований для освобождения от налогов нет. Дело было возвращено в суд низшей инстанции для повторного рассмотрения с учётом новой правовой позиции.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
324
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
554
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1381
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
528
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1341
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2226
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1873
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1216
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1826
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2821
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2635
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
913
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2881