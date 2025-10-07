ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Доходы от проституции подлежат налогообложению, постановил Верховный административный суд Чехии

7 октября 2025
18:00
Верховный административный суд Чехии вынес решение о том, что доходы, полученные от занятия проституцией, должны облагаться налогом на прибыль. Данная правовая позиция была сформулирована в рамках рассмотрения кассационной жалобы финансового ведомства.
Поводом для разбирательства послужил конкретный случай, когда налоговые органы начислили женщине, работавшей в сфере интим-услуг, крупный налоговый платёж. Оспаривая это, она обратилась в суд. Первоначально региональный суд встал на её сторону, постановив, что такие доходы не могут облагаться налогом, поскольку получены от деятельности, противоречащей общественной морали.

Правовая позиция Верховного суда
Однако высшая судебная инстанция не согласилась с этим выводом. Суд указал, что налоговое законодательство построено на принципе налогообложения всех доходов, если они прямо не исключены законом. Проституция не является уголовно наказуемым деянием, а её добровольное осуществление не приравнивается к преступлению. Таким образом, формальных оснований для освобождения от налогов нет. Дело было возвращено в суд низшей инстанции для повторного рассмотрения с учётом новой правовой позиции.
