ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Двое мужчин попались на краже из контейнера для электронного мусора

Новости и статьи
7 октября 2025
16:00
555
В Пльзене вечером в пятницу была пресечена незаконная деятельность двух мужчин. Они были задержаны при попытке извлечь кабели и детали из специализированного контейнера для электронного мусора.
Поздним вечером в пятницу у электронного контейнера в Радобычицах была задержана группа лиц, занимавшаяся незаконным извлечением компонентов. Сообщение о подозрительной активности поступило в службы незадолго до девяти часов. Прибывшие на место стражи порядка застали следующую картину: пока один из мужчин стоял на страже, второй практически полностью погрузился в контейнер.

Законное изъятие и правовые последствия
На вопрос о причинах таких действий, один из задержанных чистосердечно признался, что они просто искали кабели и запчасти. Стражи порядка разъяснили нарушителям, что с момента помещения в специализированный контейнер любые отходы переходят в собственность муниципалитета или управляющей компании. Самостоятельное извлечение материалов приравнивается к административному правонарушению.
Старший из задержанных был оштрафован непосредственно на месте. Его напарник, который не смог предъявить удостоверение личности, был доставлен в отделение для установления личности.

Предупреждение о скрытых опасностях
Сотрудники службы отметили, что подобные инциденты — это не только вопрос правопорядка, но и серьезный риск для жизни и здоровья. Проникновение внутрь контейнеров чревато получением травм, порезов и возможность застревания в механизме опрокидывания. Известны случаи, когда такие «вылазки» заканчивались трагически.
Пльзень Пльзенский край полиция
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
191
ОБЩЕСТВО
ДОХОДЫ ОТ ПРОСТИТУЦИИ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ПОСТАНОВИЛ ВЕРХОВНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД ЧЕХИИ
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
324
ПОЛИТИКА
КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ MOTORISTÉ ВЫЗВАЛ ОПАСЕНИЯ ЭКОЛОГОВ
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1381
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПРЕДУПРЕДИЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СВОРАЧИВАНИЯ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
528
ОБЩЕСТВО
11 ОКТЯБРЯ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА МЕТРО НА ЛИНИИ B МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ФЛОРЕНЦ И ВЫСОЧАНСКА
12:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
840
ЭКОНОМИКА
КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ФРИДРИХ МЕРЦ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С 2035 ГОДА
11:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1047
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ ПОЛИЦИЯ БУДЕТ МАССОВО ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА РАЗГОВОРЫ ПО МОБИЛЬНОМУ ЗА РУЛЁМ
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1341
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ О ФАЛЬШИВЫХ БАНКИРАХ
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2226
ОБЩЕСТВО
АНДРЕЙ БАБИШ ЗАЯВИЛ О ПРИОСТАНОВКЕ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1873
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛЬНИЦА ПЛЬЗЕНЯ НАШЛА НА ТРОТУАРЕ КРУПНУЮ СУММУ И ПЕРЕДАЛА ЕЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1216
ПОЛИТИКА
83 ПРОЦЕНТА ЖЕНЩИН В РЯДАХ «ПИРАТОВ»: РЕКОРДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1826
ОБЩЕСТВО
ПОГОДА В ЧЕХИИ НА НЕДЕЛЮ: ТЕПЛО В СЕРЕДИНЕ, ПОХОЛОДАНИЕ К ВЫХОДНЫМ
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2821
ПОЛИТИКА
ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ: МИНИСТЕРСКИЙ АППЕТИТ ЛИДЕРА SPD
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2635
ОБЩЕСТВО
КОАЛИЦИОННЫЙ ПАЗЛ — ГЛАВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОСТЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
913
ОБЩЕСТВО
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3%
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2881
ЭКОНОМИКА
75% ЧЕХОВ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ЕВРО