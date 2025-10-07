Двое мужчин попались на краже из контейнера для электронного мусора

Поздним вечером в пятницу у электронного контейнера в Радобычицах была задержана группа лиц, занимавшаяся незаконным извлечением компонентов. Сообщение о подозрительной активности поступило в службы незадолго до девяти часов. Прибывшие на место стражи порядка застали следующую картину: пока один из мужчин стоял на страже, второй практически полностью погрузился в контейнер.





Законное изъятие и правовые последствия

На вопрос о причинах таких действий, один из задержанных чистосердечно признался, что они просто искали кабели и запчасти. Стражи порядка разъяснили нарушителям, что с момента помещения в специализированный контейнер любые отходы переходят в собственность муниципалитета или управляющей компании . Самостоятельное извлечение материалов приравнивается к административному правонарушению.

Старший из задержанных был оштрафован непосредственно на месте. Его напарник, который не смог предъявить удостоверение личности, был доставлен в отделение для установления личности.





Предупреждение о скрытых опасностях

Сотрудники службы отметили, что подобные инциденты — это не только вопрос правопорядка, но и серьезный риск для жизни и здоровья. Проникновение внутрь контейнеров чревато получением травм, порезов и возможность застревания в механизме опрокидывания. Известны случаи, когда такие «вылазки» заканчивались трагически.