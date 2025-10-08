В Чехии водителю гоночного болида за выезд на трассу D4 грозит штраф до 10 000 крон и лишение прав





когда болид подъехал к автозаправочной станции вблизи города Добржиш, а затем продолжил движение по автомагистрали D4. На поиски автомобиля были направлены несколько патрулей и полицейский вертолёт. В конце концов, машину удалось остановить в населённом пункте Бук. За рулём находился 51-летний мужчина, который отказался давать показания.



Мужчину подозревают в нескольких административных правонарушениях. Помимо управления транспортным средством, не допущенным к эксплуатации на дорогах общего пользования, он нарушил и другие правила, связанные с опасным способом вождения.





Дело уже передано в ведение Муниципального управления в Пршибраме, которое примет окончательное решение. Камеры и свидетельские показания подтверждают факт незаконной поездки, а полиция просит очевидцев, снявших инцидент на видео , связаться с правоохранительными органами.

Отмечается, что аналогичные случаи с гоночными автомобилями уже происходили на автомагистрали D4 ранее. Полиция зафиксировала не менее пяти подобных эпизодов, но, как правило, водителей не удавалось установить из-за защитных шлемов. В предыдущем случае дело было закрыто из-за невозможности идентификации личности. В этот раз ситуация иная — личность водителя установлена на месте остановки автомобиля, и дело будет рассматриваться повторно.