Здоровье и благополучие: что тревожит чехов в 2025 году
8 октября 2025
15:00
Согласно исследованию, наибольшую озабоченность у жителей Чехии вызывает состояние собственного здоровья, в то время как риск лишиться жилья находится на противоположном конце спектра их тревог. Эти данные были обнародованы в рамках так называемого Индекса безопасности, который продемонстрировал, что общий уровень чувства защищенности у чешского населения достиг 53,7 балла из 100 возможных. Эксперты отмечают незначительный, но позитивный рост этого показателя по сравнению с предыдущим периодом.
География и социальный портрет безопасности
На карте страны ощущение безопасности распределено неравномерно. Наивысшие значения зафиксированы в Краловеградецком крае, тогда как жители Пльзенского края чувствуют себя наименее защищенными. Социальный срез показывает, что наиболее уязвимыми себя считают граждане с низким уровнем дохода, безработные и люди в возрасте от 26 до 40 лет. Напротив, высокая степень уверенности в завтрашнем дне характерна для финансово обеспеченных лиц, обладателей университетских дипломов и старшего поколения.
Страхование как стратегия защиты
Исследование подчеркивает, что более половины населения подходит к оценке рисков рационально, соизмеряя меры предосторожности с реальными угрозами. Страхование играет в этом ключевую роль: около 70% респондентов рассчитывают, что страховой полис поможет им в сложной ситуации. Наибольшей популярностью пользуется защита имущества от стихийных бедствий и краж. При этом такие современные вызовы, как киберриски или потеря работы, пока не находят адекватного отражения в страховых портфелях граждан.
