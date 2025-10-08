Здоровье и благополучие: что тревожит чехов в 2025 году

География и социальный портрет безопасности

На карте страны ощущение безопасности распределено неравномерно. Наивысшие значения зафиксированы в Краловеградецком крае, тогда как жители Пльзенского края чувствуют себя наименее защищенными. Социальный срез показывает, что наиболее уязвимыми себя считают граждане с низким уровнем дохода, безработные и люди в возрасте от 26 до 40 лет. Напротив, высокая степень уверенности в завтрашнем дне характерна для финансово обеспеченных лиц, обладателей университетских дипломов и старшего поколения.





Страхование как стратегия защиты

Исследование подчеркивает, что более половины населения подходит к оценке рисков рационально, соизмеряя меры предосторожности с реальными угрозами. Страхование играет в этом ключевую роль: около 70% респондентов рассчитывают, что страховой полис поможет им в сложной ситуации. Наибольшей популярностью пользуется защита имущества от стихийных бедствий и краж. При этом такие современные вызовы, как киберриски или потеря работы, пока не находят адекватного отражения в страховых портфелях граждан.