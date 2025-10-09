Полиция просит помочь установить личность свидетелей по делу об угрозах отравления воды в Чехии

Правоохранительные органы опубликовали дополнительные фотографии возможных свидетелей и сообщили, что разыскивают этих людей. Фотографии размещены на официальной странице полиции в социальной сети X. П













Свидетелей ищут среди людей, находившихся на улице Vodní в Брно , недалеко от пунктов выдачи посылок. П







В начале сентября полиция дважды проверяла сообщения о возможном отравлении воды. Неизвестный злоумышленник утверждал, что в бутылках, находящихся в торговых центрах, может содержаться ядовитый рицин. Однако конкретные места он не указал. В связи с этим руководство торговых центров было проинформировано о необходимости усилить меры безопасности.







По данным следствия, неизвестный угрожал отравить питьевую воду и требовал выкуп в размере 66 биткоинов, что эквивалентно примерно 152 млн крон. В одном из электронных писем он утверждал, что разместил две бутылки с ядом в одной из пражских торговых точек. В своих письмах он заявлял, что пойдет на этот шаг из-за того, что не получил деньги , требуемые им ранее за отказ от действий.

Ранее сообщалось, что в первом послании преступник также угрожал использовать рицин для отравления воды, предназначенной для продажи в магазинах и подачи в ресторанах.







Полиция продолжает расследование и призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого или свидетелей, связаться с правоохранительными органами.