Полиция просит помочь установить личность свидетелей по делу об угрозах отравления воды в Чехии

Новости 420on
9 октября 2025
22:00
325
Чешская полиция обратилась к гражданам с просьбой помочь установить личность свидетелей из Брно, которые могут располагать информацией, связанной с делом об угрозах отравления питьевой воды, поступивших в первой половине сентября.
Правоохранительные органы опубликовали дополнительные фотографии возможных свидетелей и сообщили, что разыскивают этих людей. Фотографии размещены на официальной странице полиции в социальной сети X. П


Свидетелей ищут среди людей, находившихся на улице Vodní в Брно, недалеко от пунктов выдачи посылок. П


В начале сентября полиция дважды проверяла сообщения о возможном отравлении воды. Неизвестный злоумышленник утверждал, что в бутылках, находящихся в торговых центрах, может содержаться ядовитый рицин. Однако конкретные места он не указал. В связи с этим руководство торговых центров было проинформировано о необходимости усилить меры безопасности.


По данным следствия, неизвестный угрожал отравить питьевую воду и требовал выкуп в размере 66 биткоинов, что эквивалентно примерно 152 млн крон. В одном из электронных писем он утверждал, что разместил две бутылки с ядом в одной из пражских торговых точек. В своих письмах он заявлял, что пойдет на этот шаг из-за того, что не получил деньги, требуемые им ранее за отказ от действий.


Ранее сообщалось, что в первом послании преступник также угрожал использовать рицин для отравления воды, предназначенной для продажи в магазинах и подачи в ресторанах.


Полиция продолжает расследование и призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого или свидетелей, связаться с правоохранительными органами.
вода преступность полиция Брно Чехия
