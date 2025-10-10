В чешском зоопарке родился детеныш редкого жирафа Ротшильда
В Сафари-парке Двур-Кралове-над-Лабем 3 октября родилась самка жирафа Ротшильда — вида, находящегося под угрозой исчезновения. Это уже второе потомство данного подвида, появившееся здесь за короткое время: предыдущий детеныш родился в августе этого года.
По информации представителя зоопарка Михаила Щастного, популяция жирафа Ротшильда в Двур-Кралове считается одной из самых значимых в мире и насчитывает 16 животных. Всего с момента основания зоопарка на свет появилось 284 жирафа, из которых 188 — жирафы Ротшильда.
Матерью новорожденной самки стала десятилетняя жирафа по кличке Яфари, для которой это второй детеныш. Первое потомство, двухлетняя самка, также живет в Двур-Кралове. Отцом нового детеныша является самец по кличке Боржек. Сейчас малышка находится вместе с матерью в теплом помещении, и, как отмечают в зоопарке, из-за погодных условий посетители смогут увидеть ее только весной.
Основу уникальной коллекции жирафов в Двур-Кралове заложили экспедиции бывшего директора зоопарка Йозефа Вагнера в Африку. В период с 1969 по 1972 год он привез более 100 жирафов и свыше 2 000 других животных. Жирафы, выращенные в этом зоопарке, впоследствии стали основой для разведения в различных зоопарках мира и обеспечили сохранение вида даже на случай его исчезновения в естественной среде.
Если в 1985 году в мире насчитывалось около 155 000 жирафов, то к 2015 году их число сократилось примерно до 95 000. Сокращение популяции связано с утратой естественных мест обитания, уменьшением пастбищ, браконьерством и военными конфликтами. Из-за этого явления специалисты называют процесс исчезновения жираф «тихим вымиранием».
Жираф Ротшильда, известный также как нубийский жираф, относится к подвиду северного жирафа — самому редкому из четырех существующих видов. В дикой природе, главным образом в Уганде и Кении, осталось всего несколько тысяч особей.
Зоопарк в Двур-Кралове специализируется на африканской фауне и успешно занимается разведением не только жирафов, но и носорогов, зебр, гиен и бегемотов. Учреждение находится в ведении края и является самым популярным туристическим объектом Восточной Чехии: в прошлом году его посетило рекордное число — 730 000 человек.
