В Праге открыли магазин потерянных посылок
10 октября 2025
10:00
656
Феномен покупки невостребованных посылок, ставший популярным в Европе, дошёл и до Чехии. В одном из пражских торговых центров открылась площадка, где можно приобрести потерянные или невыкупленные посылки со всего мира. Покупателей привлекает элемент неожиданности — ведь содержимое пакета остаётся тайной до момента оплаты.
На выбор отводится всего десять минут, и распаковать покупку разрешается только после расчёта.
Организаторы называют это форматом «развлечения с элементами азарта». В первые дни проект вызвал большой интерес: у магазина выстраивались очереди, а некоторые посетители ждали своей очереди более полутора часов. Среди покупателей были и те, кто уже пробовал подобное в других странах, например в Германии, и утверждают, что находили там выгодные покупки — чаще всего электронику. Другие приезжали издалека, чтобы испытать удачу и получить «подарок-сюрприз».
Проект в Прагу привёз основатель стартапа King Colis Киллиан Денис, который ранее реализовал аналогичные форматы в Париже и Мадриде. По его словам, посылки поступают преимущественно из логистических центров Европы — чаще всего из Швеции, Франции, Германии и Италии, а также из стран Восточной Европы. Он отметил, что большинство товаров, продаваемых в европейских интернет-магазинах, имеют азиатское происхождение.
Посетители могут выбирать любое количество посылок, но ограничены временем — всего десять минут. На полках находятся коробки и пакеты разных размеров, а их цена зависит от категории: стандартной или премиальной, а также от веса. После оплаты покупатель впервые узнаёт, что находится внутри.
Организаторы утверждают, что содержимое может быть самым неожиданным: от одежды и бытовых предметов до ценных находок. В одном из подобных мероприятий во Франции в пакете обнаружили подержанные часы Rolex и даже золотой слиток.
Пражская локация будет работать до воскресенья, после чего проект переместится в другой город.
