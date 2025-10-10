ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге открыли магазин потерянных посылок

Новости 420on
10 октября 2025
10:00
656
Феномен покупки невостребованных посылок, ставший популярным в Европе, дошёл и до Чехии. В одном из пражских торговых центров открылась площадка, где можно приобрести потерянные или невыкупленные посылки со всего мира. Покупателей привлекает элемент неожиданности — ведь содержимое пакета остаётся тайной до момента оплаты.
На выбор отводится всего десять минут, и распаковать покупку разрешается только после расчёта.

Организаторы называют это форматом «развлечения с элементами азарта». В первые дни проект вызвал большой интерес: у магазина выстраивались очереди, а некоторые посетители ждали своей очереди более полутора часов. Среди покупателей были и те, кто уже пробовал подобное в других странах, например в Германии, и утверждают, что находили там выгодные покупки — чаще всего электронику. Другие приезжали издалека, чтобы испытать удачу и получить «подарок-сюрприз».

Проект в Прагу привёз основатель стартапа King Colis Киллиан Денис, который ранее реализовал аналогичные форматы в Париже и Мадриде. По его словам, посылки поступают преимущественно из логистических центров Европы — чаще всего из Швеции, Франции, Германии и Италии, а также из стран Восточной Европы. Он отметил, что большинство товаров, продаваемых в европейских интернет-магазинах, имеют азиатское происхождение.
Посетители могут выбирать любое количество посылок, но ограничены временем — всего десять минут. На полках находятся коробки и пакеты разных размеров, а их цена зависит от категории: стандартной или премиальной, а также от веса. После оплаты покупатель впервые узнаёт, что находится внутри.

Организаторы утверждают, что содержимое может быть самым неожиданным: от одежды и бытовых предметов до ценных находок. В одном из подобных мероприятий во Франции в пакете обнаружили подержанные часы Rolex и даже золотой слиток.

Пражская локация будет работать до воскресенья, после чего проект переместится в другой город.
Чехия магазины почта
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
273
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ПРАГИ НЕ БЫЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
337
ПОЛИТИКА
АНДРЕЙ БАБИШ: ОБЪЯВЛЕНИЕ СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПЯТНИЦУ НЕ СОСТОИТСЯ
08:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
402
ОБЩЕСТВО
В ЧЕШСКОМ ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ ДЕТЁНЫШ РЕДКОЙ ЖИРАФЫ РОТШИЛЬДА
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1240
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛУ ОБ УГРОЗАХ ОТРАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ЧЕХИИ
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
647
ЭКОНОМИКА
СУД ОДОБРИЛ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ КРЕДИТОРАМ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ЧЕШСКОГО ФИЛИАЛА СБЕРБАНКА
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
744
ЭКОНОМИКА
AIR BANK ОТКРЫВАЕТ ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ TV NOVA ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1144
ЭКОНОМИКА
«СУПЕРПОСОБИЕ» ПОД ВОПРОСОМ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ РЕФОРМЫ
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1356
ПОЛИТИКА
ПЕРЕГОВОРЫ О ВЛАСТИ ВЫХОДЯТ НА ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
1517
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫРАЗИЛ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ И ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
942
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: 91% ГРАЖДАН ЧЕХИИ НЕ ВЕРЯТ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1037
ОБЩЕСТВО
В СЕНТЯБРЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ В ЧЕХИИ ПОГИБЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА
09:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1388
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА ŘSD: СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО В БУДУЩЕМ НЕ ХВАТИТ МИЛЛИАРДОВ КРОН
08:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1324
ЭКОНОМИКА
ANO НЕ НАМЕРЕНО ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА УКРАИНЕ НА ОРУЖИЕ НАПРЯМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА
21:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
2065
ОБЩЕСТВО
МЕТРО «ФЛОРА» ЗАКРОЕТСЯ НА ДОЛГИЙ РЕМОНТ
19:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1162
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ ЦЕНТРОБАНК НАРАЩИВАЕТ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС