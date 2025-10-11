Шницель или колбаса — название только для продуктов из мяса. Европарламент готовит новые поправки
Шницель, бургер или колбаса. Согласно проекту, одобренному на этой неделе Европейским парламентом, в будущем эти названия могут использоваться только для продуктов из мяса. По мнению сторонников этой меры, ее цель — защитить производителей мясных продуктов и одновременно помочь потребителям лучше ориентироваться при покупке.
Однако против предложения выдвигаются аргументы, что люди сами могут ориентироваться в ассортименте растительных продуктов и подобные запреты являются ненужными.
Евродепутаты хотят зарезервировать определенные названия исключительно для продуктов животного происхождения. Конкретно речь идет, например, о таких терминах, как стейк, шницель, колбаса, бургер, гамбургер, яичный желток или яичный белок. Растительные альтернативы должны будут иметь другие названия, как это уже произошло с альтернативными «молочными» продуктами.
«Позиция Европарламента лишь открывает дверь для начала дискуссии об окончательном виде законодательства с государствами — членами Европейского союза и Европейской комиссией», — заявила для Чешского телевидения Карла Мрачкова, заместитель пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства. Она добавила, что речь идет о европейском регламенте, который будет действовать непосредственно во всех странах — членах ЕС.
В то время как евродепутаты аргументируют это защитой потребителей, часть экспертов и обычных покупателей возражают, что сегодня потребители уже хорошо знают, что они покупают. По их мнению, такие обозначения, как капустная котлета или тофу-шницель, никого не вводят в заблуждение. Многим дискуссия вокруг терминологии кажется ненужной.
Европейский союз уже запретил в прошлом использование обозначения «молочный» для продуктов, которые вообще не содержат молока. Такие термины, как «соевое молоко» или «миндальный йогурт», должны были исчезнуть с упаковок. Тем не менее покупатели по-прежнему широко используют эти названия в разговорной речи.
Популярность растительных продуктов в Чехии в долгосрочной перспективе растет. Пять лет назад растительное питание предпочитали 28% населения, а в 2022 году — уже 39%. Тем не менее большинство чехов в той или иной степени потребляют мясо, хотя некоторые пытаются ограничить его потребление. Питание без мяса выбирают около 4% людей, а веганами себя считает 1%.
Самыми популярными растительными альтернативами являются растительные молочные продукты, которые покупает примерно пятая часть потребителей. Пятнадцать процентов людей позволяют себе растительные сыры или веганские йогурты. Исследования показывают, что основной причиной, по которой люди избегают растительных продуктов, является их более высокая цена и вкус, который, по мнению части покупателей, не достигает качества мясных или молочных вариантов.
