Шницель или колбаса — название только для продуктов из мяса. Европарламент готовит новые поправки

Новости 420on 11 октября 2025 17:00 138

Шницель, бургер или колбаса. Согласно проекту, одобренному на этой неделе Европейским парламентом, в будущем эти названия могут использоваться только для продуктов из мяса. По мнению сторонников этой меры, ее цель — защитить производителей мясных продуктов и одновременно помочь потребителям лучше ориентироваться при покупке.