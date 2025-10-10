В некоторых районах Праги не было электричества
10 октября 2025
12:10
275
Компания PRE сообщила, что около полудня был зафиксирован сбой в подаче электроэнергии в пражских районах Nové Město, Nusle, Vinohrady, Žižkov.
Предполагаемое время восстановления подачи электроэнергии — 10.10.2025 в 13:30. Компания принесла извинения за доставленные неудобства. Если отключение произошло не в указанных районах, компания просит сообщить об этом через форму на сайте.
По имеющейся на данный момент информации, сегодняшнее отключение электроэнергии затронуло только часть столицы. Речь не идет о массовом отключении электроэнергии, которое произошло в Чехии 4 июля. Тогда в некоторых частях страны электроэнергия не работала в течение нескольких часов, отключение затронуло около миллиона потребителей. В стране насчитывается 6,3 миллиона точек потребления.
