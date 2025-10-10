В некоторых районах Праги не было электричества





Как уточнил представитель Pražská energetika (PRE) Карел Ганзелка, неисправность возникла на одной из подстанций в городе, энергетики пока решили проблему, перенаправив питание сети. Предполагаемое время восстановления подачи электроэнергии — 10.10.2025 в 13:30. Компания принесла извинения за доставленные неудобства. Если отключение произошло не в указанных районах, компания просит сообщить об этом через форму на сайте. Причина сбоя работы подстанции сейчас расследуется. Пожарные в Праге пока зарегистрировали несколько выездов., однако не все они связаны с отключением электроэнергии. Пожарные также сообщиили о людях, застрявших в лифтах, а на станции метро Náměstí Míru не работали эскалаторы.Спустя 20 минут PRE сообщила, что в распределительной сети PREdistribuce, a. s., то есть на территории Праги и города Розтоки, в настоящее время не зарегистрировано никаких крупных аварий. Сбой удалось быстро устранить.Как уточнил представитель Pražská energetika (PRE) Карел Ганзелка, неисправность возникла на одной из подстанций в городе, энергетики пока решили проблему, перенаправив питание сети.





По имеющейся на данный момент информации, сегодняшнее отключение электроэнергии затронуло только часть столицы. Речь не идет о массовом отключении электроэнергии, которое произошло в Чехии 4 июля. Тогда в некоторых частях страны электроэнергия не работала в течение нескольких часов, отключение затронуло около миллиона потребителей. В стране насчитывается 6,3 миллиона точек потребления.