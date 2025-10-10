Евросоюз реформирует правила для водителей
10 октября 2025
19:00
544
Весной 2025 года Европарламент и Совет ЕС достигли политического соглашения о пересмотре директивы о водительских удостоверениях. Окончательное утверждение документа ожидается осенью, после чего у стран-участниц будет четыре года на внедрение норм в национальное законодательство. Основные цели — повышение безопасности дорожного движения и упрощение административных процедур.
Цифровой документ в смартфоне
Одно из ключевых нововведений — введение цифрового водительского удостоверения, которое будет действовать на всей территории ЕС. Владельцы прав смогут хранить их в смартфоне с помощью приложения EUDI Wallet. Этот цифровой аналог будет признаваться во всех странах союза и в офлайн-режиме.
Одно из ключевых нововведений — введение цифрового водительского удостоверения, которое будет действовать на всей территории ЕС. Владельцы прав смогут хранить их в смартфоне с помощью приложения EUDI Wallet. Этот цифровой аналог будет признаваться во всех странах союза и в офлайн-режиме.
Для начинающих водителей будет введен испытательный срок не менее двух лет. В этот период для них будут действовать особые условия: нулевая терпимость к алкоголю, повышенные штрафы за серьезные нарушения и возможные ограничения на ночное вождение. Эти меры призваны сократить высокий уровень аварийности среди молодежи.
Также директивой предусматривается возможность получения прав с 17 лет для управления автомобилем в сопровождении опытного водителя. Кроме того, ужесточатся правила проверки здоровья, особенно для пожилых участников дорожного движения, а срок действия стандартных прав будет унифицирован и составит 15 лет. Серьезные правонарушения, повлекшие лишение прав в одной стране ЕС, будут автоматически признаваться и в других государствах союза.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
383
15:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
482
13:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
404
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
884
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
966
10:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
2072
08:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
525
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1457
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
818
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
813
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1298
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1478
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
1600
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
997
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1073