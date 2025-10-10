Евросоюз реформирует правила для водителей

Цифровой документ в смартфоне

Одно из ключевых нововведений — введение цифрового водительского удостоверения, которое будет действовать на всей территории ЕС. Владельцы прав смогут хранить их в смартфоне с помощью приложения EUDI Wallet. Этот цифровой аналог будет признаваться во всех странах союза и в офлайн-режиме.





Для начинающих водителей будет введен испытательный срок не менее двух лет. В этот период для них будут действовать особые условия: нулевая терпимость к алкоголю, повышенные штрафы за серьезные нарушения и возможные ограничения на ночное вождение. Эти меры призваны сократить высокий уровень аварийности среди молодежи.





Также директивой предусматривается возможность получения прав с 17 лет для управления автомобилем в сопровождении опытного водителя. Кроме того, ужесточатся правила проверки здоровья, особенно для пожилых участников дорожного движения, а срок действия стандартных прав будет унифицирован и составит 15 лет. Серьезные правонарушения, повлекшие лишение прав в одной стране ЕС, будут автоматически признаваться и в других государствах союза.