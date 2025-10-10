ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Евросоюз реформирует правила для водителей

Новости и статьи
10 октября 2025
19:00
544
Весной 2025 года Европарламент и Совет ЕС достигли политического соглашения о пересмотре директивы о водительских удостоверениях. Окончательное утверждение документа ожидается осенью, после чего у стран-участниц будет четыре года на внедрение норм в национальное законодательство. Основные цели — повышение безопасности дорожного движения и упрощение административных процедур.
Цифровой документ в смартфоне
Одно из ключевых нововведений — введение цифрового водительского удостоверения, которое будет действовать на всей территории ЕС. Владельцы прав смогут хранить их в смартфоне с помощью приложения EUDI Wallet. Этот цифровой аналог будет признаваться во всех странах союза и в офлайн-режиме.

Для начинающих водителей будет введен испытательный срок не менее двух лет. В этот период для них будут действовать особые условия: нулевая терпимость к алкоголю, повышенные штрафы за серьезные нарушения и возможные ограничения на ночное вождение. Эти меры призваны сократить высокий уровень аварийности среди молодежи.

Также директивой предусматривается возможность получения прав с 17 лет для управления автомобилем в сопровождении опытного водителя. Кроме того, ужесточатся правила проверки здоровья, особенно для пожилых участников дорожного движения, а срок действия стандартных прав будет унифицирован и составит 15 лет. Серьезные правонарушения, повлекшие лишение прав в одной стране ЕС, будут автоматически признаваться и в других государствах союза.
Автомобили водительские права Евросоюз
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
383
ЭКОНОМИКА
СЕРЕБРО ПРЕОДОЛЕЛО ОТМЕТКУ 1048 ЧЕШСКИХ КРОН ЗА УНЦИЮ
15:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
482
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ОШТРАФОВАНЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ ПОЕЗДОВ
13:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
404
ЭКОНОМИКА
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3% — МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ С АПРЕЛЯ
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
884
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ПРАГИ НЕ БЫЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
966
ПОЛИТИКА
АНДРЕЙ БАБИШ: ОБЪЯВЛЕНИЕ СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПЯТНИЦУ НЕ СОСТОИТСЯ
10:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
2072
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТКРЫЛИ МАГАЗИН ПОТЕРЯННЫХ ПОСЫЛОК
08:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
525
ОБЩЕСТВО
В ЧЕШСКОМ ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ ДЕТЁНЫШ РЕДКОЙ ЖИРАФЫ РОТШИЛЬДА
22:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1457
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛУ ОБ УГРОЗАХ ОТРАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ЧЕХИИ
21:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
818
ЭКОНОМИКА
СУД ОДОБРИЛ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ КРЕДИТОРАМ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ЧЕШСКОГО ФИЛИАЛА СБЕРБАНКА
18:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
813
ЭКОНОМИКА
AIR BANK ОТКРЫВАЕТ ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ TV NOVA ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
17:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1298
ЭКОНОМИКА
«СУПЕРПОСОБИЕ» ПОД ВОПРОСОМ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ РЕФОРМЫ
16:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1478
ПОЛИТИКА
ПЕРЕГОВОРЫ О ВЛАСТИ ВЫХОДЯТ НА ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ
14:15
9 ОКТЯБРЯ 2025
1600
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ВЫРАЗИЛ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ И ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
12:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
997
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: 91% ГРАЖДАН ЧЕХИИ НЕ ВЕРЯТ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ
10:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1073
ОБЩЕСТВО
В СЕНТЯБРЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ В ЧЕХИИ ПОГИБЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА