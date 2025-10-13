В Словакии столкнулись два пассажирских поезда

В понедельник утром на востоке Словакии произошла крупная железнодорожная авария. Вблизи населенного пункта Яблонов-над-Турноу произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. На месте работают спасатели, пожарные и полиция. Два человека находятся в критическом состоянии, еще около 100 получили легкие травмы.