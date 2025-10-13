В Словакии столкнулись два пассажирских поезда
13 октября 2025
11:20
В понедельник утром на востоке Словакии произошла крупная железнодорожная авария. Вблизи населенного пункта Яблонов-над-Турноу произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. На месте работают спасатели, пожарные и полиция. Два человека находятся в критическом состоянии, еще около 100 получили легкие травмы.
Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток, добавив, что три человека застряли в поврежденных поездах. Министр назвал предварительной причиной аварии ошибку одного из машинистов.
На место были направлены пять бригад скорой помощи, в том числе вертолет. Все службы интегрированной спасательной системы Словакии координируют действия по эвакуации пассажиров и оказанию неотложной помощи.
Согласно заявлению Железнодорожной компании Словакии (ZSSK), поезда столкнулись на участке, где двухколейная линия переходит в одноколейную. На данный момент приоритетом остаются спасательные работы и эвакуация пассажиров, а также обеспечение безопасности железнодорожного персонала.
Полиция охраняет место происшествия, регулирует движение и помогает координировать действия спасателей. Причины аварии пока не установлены, проводится проверка.
Железнодорожное сообщение в районе аварии временно прервано. Власти предупреждают, что восстановление может занять несколько часов.
