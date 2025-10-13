Без штампа в паспорте: чешские юристы предупреждают о рисках незарегистрированных союзов
13 октября 2025
19:00
911
Почти половина детей в Чехии появляются вне брака, а число свадеб продолжает падать. Специалисты бьют тревогу: многие пары не понимают, от каких гарантий отказываются.
Брак как страховка
В 2024 году в Чехии зарегистрировали лишь 44 500 браков — второй антирекорд века. Юристы сравнивают ситуацию с незастрахованным домом: когда случится беда, помощи ждать неоткуда.
Официальный брак автоматически дает супругам совместное имущество, общий найм жилья, взаимные алименты и первоочередное право наследования. Гражданским партнерам приходится оформлять все через договоры — но об этом мало кто задумывается заранее.
Невидимые отцы
Особенно уязвимы дети. Если мать не указала отца в документах (а среди малообразованных женщин так поступают 40%), ребенок лишается алиментов, пенсии по потере кормильца и наследства. Многие просто не знают, что отцовство нужно оформлять до родов.
Социологи отмечают: незарегистрированные союзы типичны для бедных слоев населения. Среди женщин с низким образованием 80% детей рождаются вне брака. Некоторые намеренно скрывают совместное проживание ради социальных пособий — власти ежегодно проводят сотни тысяч проверок таких случаев.
