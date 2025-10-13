ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Без штампа в паспорте: чешские юристы предупреждают о рисках незарегистрированных союзов

Новости и статьи
13 октября 2025
19:00
911
Почти половина детей в Чехии появляются вне брака, а число свадеб продолжает падать. Специалисты бьют тревогу: многие пары не понимают, от каких гарантий отказываются.
Брак как страховка
В 2024 году в Чехии зарегистрировали лишь 44 500 браков — второй антирекорд века. Юристы сравнивают ситуацию с незастрахованным домом: когда случится беда, помощи ждать неоткуда.

Официальный брак автоматически дает супругам совместное имущество, общий найм жилья, взаимные алименты и первоочередное право наследования. Гражданским партнерам приходится оформлять все через договоры — но об этом мало кто задумывается заранее.

Невидимые отцы
Особенно уязвимы дети. Если мать не указала отца в документах (а среди малообразованных женщин так поступают 40%), ребенок лишается алиментов, пенсии по потере кормильца и наследства. Многие просто не знают, что отцовство нужно оформлять до родов.

Социологи отмечают: незарегистрированные союзы типичны для бедных слоев населения. Среди женщин с низким образованием 80% детей рождаются вне брака. Некоторые намеренно скрывают совместное проживание ради социальных пособий — власти ежегодно проводят сотни тысяч проверок таких случаев.
брак свадьба
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
235
КУЛЬТУРА
СТИНГ ЗАВЕРШИТ ФЕСТИВАЛЬ METRONOME PRAGUE В 2026 ГОДУ
20:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1147
ОБЩЕСТВО
15 ЛЕТ СПУСТЯ: 13 ОКТЯБРЯ ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ С РЕБЕНКОМ, ВСКОЛЫХНУВШАЯ ЧЕХИЮ
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
524
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ ЖДЕТ НЕДЕЛЯ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ПОГОДЫ С ПОХОЛОДАНИЕМ К ВЫХОДНЫМ
16:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
764
ПОЛИТИКА
В ЧЕШСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ БУДЕТ ЧЕТВЕРО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
15:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
943
ЭКОНОМИКА
ČEZ СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГИЮ
14:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1164
ПОЛИТИКА
РОМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСИТ НЕ НАЗНАЧАТЬ ТУРЕКА МИНИСТРОМ
11:20
13 ОКТЯБРЯ 2025
1481
ОБЩЕСТВО
В СЛОВАКИИ СТОЛКНУЛИСЬ ДВА ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДА
09:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1716
ОБЩЕСТВО
СУД ПРИОСТАНОВИЛ ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ МЕТРО D В ПРАГЕ
08:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1292
ОБЩЕСТВО
НА СЕВЕРЕ ЧЕХИИ ОБНАРУЖЕНО «КЛАДБИЩЕ МАМОНТОВ»
20:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
4821
ЭКОНОМИКА
РОСТ ДОЛГОВ В ЧЕХИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
08:40
12 ОКТЯБРЯ 2025
3815
ПОЛИТИКА
СКАНДАЛ: КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ МИД ЧЕХИИ ФИЛИП ТУРЕК ПУБЛИКОВАЛ В FACEBOOK РАСИСТСКИЕ, СЕКСИСТСКИЕ И ГОМОФОБНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
20:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2025
ОБЩЕСТВО
ПОЧЕМУ РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПАНИКИ? ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТОВ
17:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1576
ОБЩЕСТВО
ШНИЦЕЛЬ ИЛИ КОЛБАСА — НАЗВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ГОТОВИТ НОВЫЕ ПОПРАВКИ
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2898
ПОЛИТИКА
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: ANO, SPD И ДВИЖЕНИЕ MOTORISTÉ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСКИХ ПОСТОВ
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
6978
ОБЩЕСТВО
СЕЗОННАЯ СМЕНА ШИН — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ?