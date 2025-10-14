ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Из-за новых правил въезда в Шенгенскую зону в пражском аэропорту образовались огромные очереди

14 октября 2025
12:00
В воскресенье в пражском аэропорту образовались длинные очереди, поскольку ЕС ввел новую систему въезда-выезда в Шенгенскую зону (EES), требующую сбора отпечатков пальцев и биометрических данных лица у путешественников из стран, не входящих в ЕС.
Чехия, наряду с Эстонией и Люксембургом, входит в число немногих стран ЕС, которые с 12 октября ввели полную биометрическую проверку. EES заменяет штампы в паспорте для посетителей из стран, не входящих в ЕС, на цифровизацию (биометрию), которая регистрирует отпечатки пальцев, изображения лица, проездные документы, а также даты въезда и выезда при каждом пересечении границы.

В воскресенье путешественники столкнулись с ожиданием до 90 минут в аэропорту Праги, поскольку новая биометрическая пограничная система Европейского союза испытывала значительные технические проблемы в первый день работы. Десятки киосков самообслуживания, установленных в терминале 1 аэропорта Праги для обработки биометрических данных, оставались нерабочими, что вынудило пограничников вручную обрабатывать всех прибывающих пассажиров за стойками.

По данным The Independent, самые длительные задержки испытали пассажиры, прибывающие из Лондона, Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.
