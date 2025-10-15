Коррупция остается одной из главных форм организованной преступности в Чехии

Коррупция по-прежнему входит в число основных форм организованной преступности в Чехии, особенно в таких секторах, как строительство, здравоохранение и информационные технологии. Помимо этого, растет количество налоговых и таможенных мошенничеств с участием международных преступных групп, а также стремительно увеличивается число инвестиционных афер.