В Чехии решили демонтировать с моста статую святого Якуба — водители думали, что на мосте самоубийца
15 октября 2025
13:00
335
Власти Пльзенского края обязали муниципалитет Хотиков, расположенный недалеко от Пльзеня, демонтировать статую святого Якуба, установленную на новой пешеходно-велосипедной эстакаде над оживленной трассой, соединяющей Пльзень с Карловыми Варами. Решение принято после того, как полиция сообщила, что фигура отвлекает внимание водителей, проезжающих под мостом.
Новая конструкция стоимостью 33 миллиона крон была открыта всего месяц назад. На пересечении арок моста высотой восемь метров установлена 2,2-метровая статуя покровителя паломников. Как сообщила представитель краевого управления Ева Мертлова, на основании полицейского обращения краевой орган отменил разрешение, выданное ранее городским управлением Краловице, и постановил убрать скульптуру.
Согласно полученному решению, сроков для демонтажа пока не установлено. Муниципалитет ожидает дальнейших указаний строительного управления в Краловице.
Глава общины Ева Гиршфельдова заявила, что местные власти располагают действующим разрешением на строительство и не планируют перемещать скульптуру, пока не получат официальное предписание.
Пешеходный мост соединяет части деревни, разделенные федеральной трассой I/20, и является частью пути святого Якуба — известного паломнического маршрута в испанское Сантьяго-де-Компостела. Проект полностью профинансирован из государственного бюджета.
Разработка моста и скульптуры обошлась в дополнительные средства: проект стоил 150 000 крон, а изготовление бетонной фигуры — 680 000 крон. Автором композиции стал скульптор и архитектор Ян Хендрих, профессор Академии изящных искусств.
После установки статуи в социальных сетях начались активные обсуждения: пользователи утверждали, что фигура действительно привлекает внимание и мешает безопасному вождению. Многое водители принимали статую за человека, который хочет покончить жизнь самоубийством.
Поскольку поступившие жалобы подтвердили отвлекающий эффект, краевое управление решило убрать статую с новой эстакады. Сейчас судьба фигуры святого Якуба остается открытым вопросом.
