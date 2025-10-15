В Чехии решили демонтировать с моста статую святого Якуба — водители думали, что на мосте самоубийца

Новая конструкция стоимостью 33 миллиона крон была открыта всего месяц назад. На пересечении арок моста высотой восемь метров установлена 2,2-метровая статуя покровителя паломников. Как сообщила представитель краевого управления Ева Мертлова, на основании полицейского обращения краевой орган отменил разрешение, выданное ранее городским управлением Краловице, и постановил убрать скульптуру.









Согласно полученному решению, сроков для демонтажа пока не установлено. Муниципалитет ожидает дальнейших указаний строительного управления в Краловице.

















Глава общины Ева Гиршфельдова заявила, что местные власти располагают действующим разрешением на строительство и не планируют перемещать скульптуру, пока не получат официальное предписание.









Пешеходный мост соединяет части деревни, разделенные федеральной трассой I/20, и является частью пути святого Якуба — известного паломнического маршрута в испанское Сантьяго-де-Компостела. Проект полностью профинансирован из государственного бюджета.

Разработка моста и скульптуры обошлась в дополнительные средства: проект стоил 150 000 крон, а изготовление бетонной фигуры — 680 000 крон. Автором композиции стал скульптор и архитектор Ян Хендрих, профессор Академии изящных искусств.









После установки статуи в социальных сетях начались активные обсуждения: пользователи утверждали, что фигура действительно привлекает внимание и мешает безопасному вождению. Многое водители принимали статую за человека, который хочет покончить жизнь самоубийством.



Поскольку поступившие жалобы подтвердили отвлекающий эффект, краевое управление решило убрать статую с новой эстакады. Сейчас судьба фигуры святого Якуба остается открытым вопросом.