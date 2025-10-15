ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Нападение на контролера в Пардубице: задержан гражданин Словакии

Новости и статьи
15 октября 2025
17:00
762
В чешском городе Пардубице произошел инцидент с нападением на контролера общественного транспорта. Мужчина, не оплативший проезд, атаковал сотрудницу, вырвал у нее из рук телефон и попытался скрыться. Нападение произошло во время ее звонка в муниципальную полицию, благодаря чему операторы зафиксировали происходящее, включая крики о помощи.
Задержание подозреваемого
Патрульные прибыли на место за две минуты. В ходе поисковой операции 54-летний гражданин Словакии, не имеющий постоянного жилья, был обнаружен спрятавшимся в кустах неподалеку. По данным властей, он изначально угрожал контролеру при выходе из автобуса, а после нападения утверждал, что был прав, так как ему не понравилось, что за ним наблюдают.

Запись звонка потерпевшей опубликована здесь.

Безразличие свидетелей
Как отмечают в полиции, нападение произошло при свидетелях, что подтверждают записи с камер наблюдения. Однако никто из очевидцев не пришел на помощь женщине и не сообщил о происшествии по телефону. 
автобусы полиция Пардубице
