Возвращение Ла-Ниньи. Чехию ждет суровая и переменчивая зима?

15 октября 2025
21:00
Американские океанографические службы подтвердили формирование в Тихом океане климатического явления Ла-Нинья. Холодная фаза этого природного цикла способна оказывать влияние на погодные условия по всему миру, включая территорию Европы.
По данным The Telegraph, с 1900 года в мире было 24 периода Ла-Нинья.

Прогноз для Чехии
По мнению метеорологов, прямая связь явления с погодой в Чехии сложно прогнозируема из-за значительной удаленности от Тихого океана. Однако статистика указывает на повышенную вероятность переменчивой зимней погоды.

Ожидается, что периоды сильных морозов и снегопадов будут чередоваться с более мягкими отрезками. Это может привести к проникновению холодного арктического воздуха, хотя синоптики пока не прогнозируют исключительно суровую зиму. Условия Ла-Ниньи, как ожидается, сохранятся до начала весны 2026 года.
