Возвращение Ла-Ниньи. Чехию ждет суровая и переменчивая зима?

Новости и статьи 15 октября 2025 21:00 601

Американские океанографические службы подтвердили формирование в Тихом океане климатического явления Ла-Нинья. Холодная фаза этого природного цикла способна оказывать влияние на погодные условия по всему миру, включая территорию Европы.