Возвращение Ла-Ниньи. Чехию ждет суровая и переменчивая зима?
15 октября 2025
21:00
601
Американские океанографические службы подтвердили формирование в Тихом океане климатического явления Ла-Нинья. Холодная фаза этого природного цикла способна оказывать влияние на погодные условия по всему миру, включая территорию Европы.
По данным The Telegraph, с 1900 года в мире было 24 периода Ла-Нинья.
Прогноз для Чехии
По мнению метеорологов, прямая связь явления с погодой в Чехии сложно прогнозируема из-за значительной удаленности от Тихого океана. Однако статистика указывает на повышенную вероятность переменчивой зимней погоды.
Ожидается, что периоды сильных морозов и снегопадов будут чередоваться с более мягкими отрезками. Это может привести к проникновению холодного арктического воздуха, хотя синоптики пока не прогнозируют исключительно суровую зиму. Условия Ла-Ниньи, как ожидается, сохранятся до начала весны 2026 года.
По мнению метеорологов, прямая связь явления с погодой в Чехии сложно прогнозируема из-за значительной удаленности от Тихого океана. Однако статистика указывает на повышенную вероятность переменчивой зимней погоды.
Ожидается, что периоды сильных морозов и снегопадов будут чередоваться с более мягкими отрезками. Это может привести к проникновению холодного арктического воздуха, хотя синоптики пока не прогнозируют исключительно суровую зиму. Условия Ла-Ниньи, как ожидается, сохранятся до начала весны 2026 года.
1/6 El Niño a La Niña významně ovlivňují počasí na Zemi a také globální teplotu. Zatímco první jmenovaný jev má na atmosféru oteplující účinek, druhý ochlazující. Zpracoval jsem srovnání odchylky globální teploty od průměru s vyznačením El Niño a La Niña. #klima #ElNino #LaNina pic.twitter.com/CyfqbMCNme— Jáchym Brzezina (@Jachym) January 30, 2023
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
332
18:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
445
17:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
762
15:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
608
14:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
782
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1279
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1745
08:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2501
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
3294
14:25
14 ОКТЯБРЯ 2025
1199
12:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
6567
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1566
20:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
4558
19:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
7529
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1652