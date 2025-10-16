ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Повышение пенсий в Чехии отложено до 2027 года

Новости и статьи
16 октября 2025
16:00
733
Партия ANO, победившая на парламентских выборах, сообщила об отсрочке запланированного увеличения пенсий. По словам Алеша Юхелки, занимающего пост вице-спикера парламента, скорректировать методику расчета пенсий к 2026 году технически невозможно. Изменения вступят в силу только с 2027 года.
Перенос связан с административными процедурами. Для реализации инициативы необходимо внести поправки в законодательство. Кроме того, расчет размера пенсий на следующий год уже был завершен в сентябре, что делает корректировку в краткосрочной перспективе невыполнимой. Юхелка подчеркнул, что выплатить разницу пенсионерам задним числом также не представляется возможным.

Отказ от специальных надбавок
Партия ANO не планирует возвращать специальные индексации, которые ранее применялись в периоды высокой инфляции. Вместо них будет введено временное пособие для компенсации роста расходов пенсионеров. Этот платеж не будет учитываться при расчете будущей базовой пенсии. 
пенсия пенсионеры
