ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Австрия продлила пограничный контроль с Чехией до 15 декабря

Новости 420on
17 октября 2025
09:00
1364
Австрия продлила выборочные проверки на пограничных переходах с Чешской Республикой до 15 декабря. Об этом сообщило чешское посольство в Вене на своем сайте. Таким образом, Австрия продлила на два месяца проверки, которые были введены с целью ограничения нелегальной миграции и продлевались с октября 2023 года.
Выборочные проверки касаются 59 пограничных переходов между Чехией и Австрией. На некоторых из них были продлены часы работы с учетом беспрепятственного передвижения пассажиров между двумя странами. Это касается пограничных переходов в Славониче, Хнанице, Вратине, Нове-Гради и Валтице, сообщило полицейское управление Нижней Австрии.

Австрия также проводит выборочные проверки на границах со Словакией, Венгрией и Словенией.

Проверки внутри так называемого Шенгенского пространства должны быть исключительными, поскольку Шенгенские соглашения создают пространство, в котором его жители могут свободно перемещаться. Общие границы стран-членов можно пересекать в любом месте, за исключением национальных ограничений, таких как национальные парки или охраняемые природные территории. Однако соглашения также содержат «защитную оговорку», которая позволяет государствам после консультаций с другими странами возобновить проверки на ограниченный срок, если это требуется в интересах общественности или общественной безопасности.
Австрия Чехия Автомобили
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
98
ОБЩЕСТВО
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ
17:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
295
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРИЗВАЛ ФИАЛУ ОТКЛОНИТЬ НОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЕС
16:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1050
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: В ПРАЖСКОМ МЕТРО МУЖЧИНА УДАРИЛ ЖЕНЩИНУ В НОС. НАПАДАВШИЙ НЕ СМОГ ОБЪЯСНИТЬ СВОЙ ПОСТУПОК
15:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
479
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: СКОЛЬКО ЧЕХОВ ЕЖЕДНЕВНО ПОКУПАЮТ ВЫПЕЧКУ?
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
743
ОБЩЕСТВО
СОБАКА, ОСТАНОВИВШАЯ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В ПРАЖСКОМ МЕТРО, ВОЗВРАЩЕНА ХОЗЯЙКЕ
08:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1639
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО О РЕКОРДНОМ УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: УЩЕРБ 4,7 МИЛЛИАРДА КРОН
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2636
ПОЛИТИКА
СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПАРТИИ SPD В СПОРЕ С МВД ЧЕХИИ
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1433
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ КОМИТЕТ ОЦЕНИЛ УГРОЗЫ ИНОСТРАННОГО ВЛИЯНИЯ
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3152
ОБЩЕСТВО
ПОХОЛОДАНИЕ В ЧЕХИИ. ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ЗАМОРОЗКИ
17:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3434
ОБЩЕСТВО
ТРАГЕДИЯ В ЧЕХИИ: ДВОЕ ПОГИБШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ
16:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1099
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ В ЧЕХИИ ОТЛОЖЕНО ДО 2027 ГОДА
11:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
5445
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ЗАНИМАЕТ 10-Е МЕСТО ПО САМОМУ НИЗКОМУ УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ В ЕВРОПЕ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ РОСТ ЦЕН — В УКРАИНЕ И РОССИИ
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1787
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОЕ МЕТРО ОСТАНОВИЛОСЬ ИЗ-ЗА СОБАКИ: ПОЕЗДА НЕ ХОДЯТ НА УЧАСТКЕ DEJVICKÁ — NEMOCNICE MOTOL
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1489
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ НАПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА 17,4 МИЛЛИАРДА КРОН
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3759
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛА-НИНЬИ. ЧЕХИЮ ЖДЕТ СУРОВАЯ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ЗИМА?