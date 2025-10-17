Австрия продлила пограничный контроль с Чехией до 15 декабря
17 октября 2025
09:00
1364
Австрия продлила выборочные проверки на пограничных переходах с Чешской Республикой до 15 декабря. Об этом сообщило чешское посольство в Вене на своем сайте. Таким образом, Австрия продлила на два месяца проверки, которые были введены с целью ограничения нелегальной миграции и продлевались с октября 2023 года.
Выборочные проверки касаются 59 пограничных переходов между Чехией и Австрией. На некоторых из них были продлены часы работы с учетом беспрепятственного передвижения пассажиров между двумя странами. Это касается пограничных переходов в Славониче, Хнанице, Вратине, Нове-Гради и Валтице, сообщило полицейское управление Нижней Австрии.
Австрия также проводит выборочные проверки на границах со Словакией, Венгрией и Словенией.
Проверки внутри так называемого Шенгенского пространства должны быть исключительными, поскольку Шенгенские соглашения создают пространство, в котором его жители могут свободно перемещаться. Общие границы стран-членов можно пересекать в любом месте, за исключением национальных ограничений, таких как национальные парки или охраняемые природные территории. Однако соглашения также содержат «защитную оговорку», которая позволяет государствам после консультаций с другими странами возобновить проверки на ограниченный срок, если это требуется в интересах общественности или общественной безопасности.
