Австрия продлила пограничный контроль с Чехией до 15 декабря

Австрия продлила выборочные проверки на пограничных переходах с Чешской Республикой до 15 декабря. Об этом сообщило чешское посольство в Вене на своем сайте. Таким образом, Австрия продлила на два месяца проверки, которые были введены с целью ограничения нелегальной миграции и продлевались с октября 2023 года.