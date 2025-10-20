Над Чехией заметили комету Леммон

Условия для наблюдений

Несмотря на прогнозы, комета не была видна невооруженным глазом. Для ее обнаружения требовалось использовать бинокль или фотоаппарат. Снимки были сделаны несколькими энтузиастами.



Другие космические гости

Ожидается, что в конце октября к Земле приблизится еще одна комета — C/2025 R2 (SWAN), а также межзвездный объект 3I/ATLAS, для наблюдения которого понадобятся телескопы.





Комета Леммон возвращается к Солнцу примерно раз в 1 350 лет.