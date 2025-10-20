ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Над Чехией заметили комету Леммон

20 октября 2025
15:00
371
В минувшие выходные жители Чехии стали свидетелями редкого астрономического события — в небе над страной была видна комета C/2025 A6 (Lemmon). В некоторых городах фотографам после наступления ясной погоды удалось запечатлеть это явление.
Условия для наблюдений
Несмотря на прогнозы, комета не была видна невооруженным глазом. Для ее обнаружения требовалось использовать бинокль или фотоаппарат. Снимки были сделаны несколькими энтузиастами.

Другие космические гости
Ожидается, что в конце октября к Земле приблизится еще одна комета — C/2025 R2 (SWAN), а также межзвездный объект 3I/ATLAS, для наблюдения которого понадобятся телескопы. 

Комета Леммон возвращается к Солнцу примерно раз в 1 350 лет. 
космос Чехия
