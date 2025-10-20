ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Женщине, повредившей 85 автомобилей в Чешском Крумлове, грозит тюрьма

Новости 420on
20 октября 2025
13:00
172
Полиция предложила передать в суд дело против женщины, подозреваемой в повреждении как минимум 85 автомобилей в Чешском Крумлове. По предварительным оценкам, ущерб, причиненный владельцам машин в центре города и жилых микрорайонах, составил около 500 000 крон.
Следователи считают, что мотивом преступницы стало желание «выпустить пар» из-за личных проблем в отношениях с молодым человеком. По масштабу и числу пострадавших автомобилей этот случай считается исключительным для региона.

Дальнейшее расследование продолжается, и обвинение должно быть официально предъявлено в ближайшее время.

В декабре 2024 года полиция Чешского Крумлова задержала женщину, подозреваемую в масштабной серии актов вандализма, в результате которых пострадали как минимум 85 автомобилей. По данным следствия, повреждения наносились на различных улицах города, преимущественно в районе Плешивец.

Первые случаи зафиксировали в ноябре, когда на улице 5 мая было обнаружено 12 поцарапанных автомобилей. Тогда полиция начала расследование, но количество поврежденных машин продолжало расти. Согласно официальной информации, большинство транспортных средств имело поцарапанное лакокрасочное покрытие, а в некоторых случаях на кузов наносились надписи или следы краски от аэрозольного баллончика.

Подозреваемая 24-летняя жительница Чешского Крумлова была задержана. 
Чехия Чески Крумлов полиция Автомобили вандализм
