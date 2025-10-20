Женщине, повредившей 85 автомобилей в Чешском Крумлове, грозит тюрьма

Следователи считают, что мотивом преступницы стало желание «выпустить пар» из-за личных проблем в отношениях с молодым человеком. По масштабу и числу пострадавших автомобилей этот случай считается исключительным для региона.





Дальнейшее расследование продолжается, и обвинение должно быть официально предъявлено в ближайшее время.





В декабре 2024 года полиция Чешского Крумлова задержала женщину, подозреваемую в масштабной серии актов вандализма, в результате которых пострадали как минимум 85 автомобилей. По данным следствия, повреждения наносились на различных улицах города, преимущественно в районе Плешивец.



Первые случаи зафиксировали в ноябре, когда на улице 5 мая было обнаружено 12 поцарапанных автомобилей. Тогда полиция начала расследование, но количество поврежденных машин продолжало расти. Согласно официальной информации, большинство транспортных средств имело поцарапанное лакокрасочное покрытие, а в некоторых случаях на кузов наносились надписи или следы краски от аэрозольного баллончика.

Подозреваемая 24-летняя жительница Чешского Крумлова была задержана.