Опять блэкаут. Часть Праги осталась без электричества

Жителям Праги предлагается при возникновении перебоев в других районах сообщать о неисправностях через официальную службу уведомлений.



В центре Праги из-за отключения электричества было на 20 минут остановлено движение трамваев.





Pražská energetika, причиной аварии стала неисправность на распределительной подстанции Střed — аналогичная аварии, произошедшей 10 днями ранее, 10 октября.



Как сообщили в компании Pražská energetika, причиной аварии стала неисправность на распределительной подстанции Střed — аналогичная аварии, произошедшей 10 днями ранее, 10 октября. Подача электроэнергии была восстановлена в кратчайшие сроки, однако специалисты продолжают проверку оборудования, чтобы предотвратить повторение подобных сбоев. Компания выразила сожаление по поводу причиненных неудобств и заверила, что принимает меры для повышения надежности электроснабжения в центральных районах столицы.