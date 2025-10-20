Опять блэкаут. Часть Праги осталась без электричества
20 октября 2025
13:30
В нескольких районах Праги — Nové Město, Staré Město, Vinohrady, Žižkov, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4 — 20 октября было зафиксировано нарушение электроснабжения. Подачу электричества удалось полностью восстановить к 13:50.
Энергетики приносят извинения за возможные неудобства.
Жителям Праги предлагается при возникновении перебоев в других районах сообщать о неисправностях через официальную службу уведомлений.
В центре Праги из-за отключения электричества было на 20 минут остановлено движение трамваев.
Как сообщили в компании Pražská energetika, причиной аварии стала неисправность на распределительной подстанции Střed — аналогичная аварии, произошедшей 10 днями ранее, 10 октября.
Подача электроэнергии была восстановлена в кратчайшие сроки, однако специалисты продолжают проверку оборудования, чтобы предотвратить повторение подобных сбоев. Компания выразила сожаление по поводу причиненных неудобств и заверила, что принимает меры для повышения надежности электроснабжения в центральных районах столицы.
