Опять блэкаут. Часть Праги осталась без электричества

Новости 420on
20 октября 2025
13:30
958
В нескольких районах Праги — Nové Město, Staré Město, Vinohrady, Žižkov, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4 — 20 октября было зафиксировано нарушение электроснабжения. Подачу электричества удалось полностью восстановить к 13:50.
Энергетики приносят извинения за возможные неудобства. 

Жителям Праги предлагается при возникновении перебоев в других районах сообщать о неисправностях через официальную службу уведомлений.

В центре Праги из-за отключения электричества было на 20 минут остановлено движение трамваев.

Как сообщили в компании Pražská energetika, причиной аварии стала неисправность на распределительной подстанции Střed — аналогичная аварии, произошедшей 10 днями ранее, 10 октября. 

Подача электроэнергии была восстановлена в кратчайшие сроки, однако специалисты продолжают проверку оборудования, чтобы предотвратить повторение подобных сбоев. Компания выразила сожаление по поводу причиненных неудобств и заверила, что принимает меры для повышения надежности электроснабжения в центральных районах столицы. 
Чехия Прага электричество
