ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Недоступное жильё и низкие зарплаты усиливают бедность в Чехии

Новости 420on
21 октября 2025
08:00
1023
Рост бедности в Чехии во многом связан с высокой стоимостью жилья и низким уровнем заработных плат. К такому выводу пришли авторы ежегодного отчёта Poverty Watch 2025, подготовленного чешским отделением Европейской сети против бедности (EAPN).
По их мнению, для оценки уровня бедности недостаточно учитывать только доходы населения — необходимо также анализировать покупательную способность, размер минимальной достойной заработной платы, долю расходов на жильё и уровень социального исключения.


Согласно статистике, ниже границы доходной бедности (60% медианного дохода) живёт 9,5% жителей Чехии, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе. Однако авторы доклада предупреждают, что этот показатель не отражает реальную ситуацию. По расчётам агентства PAQ Research, если учитывать уровень цен и покупательную силу, в Чехии в бедности живёт около 20% населения, что соответствует среднему уровню по ЕС. Особенно уязвимыми группами являются арендаторы жилья, одинокие пенсионерки и матери-одиночки.


В отчёте приводятся данные о минимальной достойной заработной плате. В 2024 году для взрослого с ребёнком и базовыми расходами она составляла 45 865 крон брутто в месяц, а в Праге и Брно — 53 953 кроны из-за высокой стоимости жилья. При этом доходы 2,5 миллиона работников находились ниже этих значений.


Отчёт Poverty Watch 2025 также анализирует планы по борьбе с бедностью на уровне ЕС и отдельных регионов. Европейский союз готовит собственную антиповторную стратегию, а чешская команда оценила государственные и муниципальные планы, включая документы из Брно и Остравы. Эксперты положительно отметили участие некоммерческих организаций, но рекомендуют системно привлекать к разработке мер и тех, кого они непосредственно касаются.
деньги Чехия уровень жизни
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
21
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АЛЕШ МИХЛ: СЕГОДНЯ ЕСТЬ ЗАДАЧИ ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПЕРЕХОД НА ЕВРО
10:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
403
ОБЩЕСТВО
ЗА ТЕРРОРИЗМ И ПОПЫТКУ УБИЙСТВА СЛОВАЦКОГО ПРЕМЬЕРА ПЕНСИОНЕР ЮРАЙ ЦИНТУЛА ПОЛУЧИЛ 21 ГОДА ТЮРЬМЫ
18:32
20 ОКТЯБРЯ 2025
1252
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОСТАНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ МЕТРО НА УЧАСТКЕ ЛИНИИ B МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ FLORENC И ČERNÝ MOST
16:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
950
ЭКОНОМИКА
НОВЫЙ ТАРИФ ČEZ ДЛЯ ГИБКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
15:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1216
ОБЩЕСТВО
НАД ЧЕХИЕЙ ЗАМЕТИЛИ КОМЕТУ ЛЕММОН
13:30
20 ОКТЯБРЯ 2025
1818
ОБЩЕСТВО
ОПЯТЬ БЛЭКАУТ. ЧАСТЬ ПРАГИ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
13:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1566
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНЕ, ПОВРЕДИВШЕЙ 85 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕШСКОМ КРУМЛОВЕ, ГРОЗИТ ТЮРЬМА
11:36
20 ОКТЯБРЯ 2025
2897
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА АРЕНДУ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ С ЯНВАРЯ 2026 ГОДА
09:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
2709
ОБЩЕСТВО
СТАВКИ ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ В ЧЕХИИ В ОКТЯБРЕ 2025 ГОДА
13:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1037
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛА ДО 2,6%, В ЧЕХИИ СНИЗИЛАСЬ ДО 2%
21:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1911
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ВЫБРАЛА РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛЬ ДЛЯ СТАРОМЕСТСКОЙ ПЛОЩАДИ
20:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
3017
ПОЛИТИКА
ПЕРЕГОВОРЫ С БАБИШЕМ НЕ РАЗВЕЯЛИ ОПАСЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
19:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1978
ЭКОНОМИКА
ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЧЕХИИ
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1772
ОБЩЕСТВО
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ
17:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1534
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРИЗВАЛ ФИАЛУ ОТКЛОНИТЬ НОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЕС