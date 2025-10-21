Недоступное жильё и низкие зарплаты усиливают бедность в Чехии
21 октября 2025
08:00
1023
Рост бедности в Чехии во многом связан с высокой стоимостью жилья и низким уровнем заработных плат. К такому выводу пришли авторы ежегодного отчёта Poverty Watch 2025, подготовленного чешским отделением Европейской сети против бедности (EAPN).
По их мнению, для оценки уровня бедности недостаточно учитывать только доходы населения — необходимо также анализировать покупательную способность, размер минимальной достойной заработной платы, долю расходов на жильё и уровень социального исключения.
Согласно статистике, ниже границы доходной бедности (60% медианного дохода) живёт 9,5% жителей Чехии, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе. Однако авторы доклада предупреждают, что этот показатель не отражает реальную ситуацию. По расчётам агентства PAQ Research, если учитывать уровень цен и покупательную силу, в Чехии в бедности живёт около 20% населения, что соответствует среднему уровню по ЕС. Особенно уязвимыми группами являются арендаторы жилья, одинокие пенсионерки и матери-одиночки.
В отчёте приводятся данные о минимальной достойной заработной плате. В 2024 году для взрослого с ребёнком и базовыми расходами она составляла 45 865 крон брутто в месяц, а в Праге и Брно — 53 953 кроны из-за высокой стоимости жилья. При этом доходы 2,5 миллиона работников находились ниже этих значений.
Отчёт Poverty Watch 2025 также анализирует планы по борьбе с бедностью на уровне ЕС и отдельных регионов. Европейский союз готовит собственную антиповторную стратегию, а чешская команда оценила государственные и муниципальные планы, включая документы из Брно и Остравы. Эксперты положительно отметили участие некоммерческих организаций, но рекомендуют системно привлекать к разработке мер и тех, кого они непосредственно касаются.
