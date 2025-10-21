Недоступное жильё и низкие зарплаты усиливают бедность в Чехии

По их мнению, для оценки уровня бедности недостаточно учитывать только доходы населения — необходимо также анализировать покупательную способность, размер минимальной достойной заработной платы, долю расходов на жильё и уровень социального исключения.







Согласно статистике, ниже границы доходной бедности (60% медианного дохода) живёт 9,5% жителей Чехии, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе. Однако авторы доклада предупреждают, что этот показатель не отражает реальную ситуацию. По расчётам агентства PAQ Research, если учитывать уровень цен и покупательную силу, в Чехии в бедности живёт около 20% населения, что соответствует среднему уровню по ЕС. Особенно уязвимыми группами являются арендаторы жилья, одинокие пенсионерки и матери-одиночки.













В отчёте приводятся данные о минимальной достойной заработной плате. В 2024 году для взрослого с ребёнком и базовыми расходами она составляла 45 865 крон брутто в месяц, а в Праге и Брно — 53 953 кроны из-за высокой стоимости жилья. При этом доходы 2,5 миллиона работников находились ниже этих значений.