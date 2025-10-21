За терроризм и попытку убийства словацкого премьера пенсионер Юрай Цинтула получил 21 года тюрьмы

Суд первой инстанции в Словакии вынес приговор мужчине, который в мае прошлого года из пистолета тяжело ранил словацкого премьер-министра Роберта Фица. Обвиняемый пенсионер Юрай Цинтула был приговорен к 21 году тюремного заключения за террористический акт. Приговор может быть обжалован. Цинтуле, который во время судебного разбирательства не отрицал свою вину, грозит пожизненное заключение.