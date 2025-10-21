ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

За терроризм и попытку убийства словацкого премьера пенсионер Юрай Цинтула получил 21 года тюрьмы

Новости 420on
21 октября 2025
10:00
407
Суд первой инстанции в Словакии вынес приговор мужчине, который в мае прошлого года из пистолета тяжело ранил словацкого премьер-министра Роберта Фица. Обвиняемый пенсионер Юрай Цинтула был приговорен к 21 году тюремного заключения за террористический акт. Приговор может быть обжалован. Цинтуле, который во время судебного разбирательства не отрицал свою вину, грозит пожизненное заключение.
Прокуратура обвинила 72-летнего Цинтулу в совершении террористического акта. Защита, напротив, просила суд признать нападавшего виновным в преступлении нападения на государственного деятеля. За это Уголовный кодекс предусматривает значительно более мягкое наказание, чем за терроризм.

В мае прошлого года убийца пять раз выстрелил в премьер-министра с близкого расстояния, когда Фицо после выездного заседания правительства в Хандлове вышел поприветствовать людей на площади. Премьер-министр получил ранения в области живота, тазобедренного сустава, предплечья и большого пальца правой ноги.

Премьер-министра доставили в больницу в Банской Бистрице, где он перенес пятичасовую операцию, во время которой его состояние оценивалось как критическое. По данным словацкой прессы, Фицо получил четыре пулевых ранения, которые привели к обширным травмам.

Цинтула, которого полиция задержала сразу после стрельбы, первоначально преследовался за покушение на убийство. В своей заключительной речи в суде стрелок оправдал свой поступок убеждением, что таким образом можно разорвать цепь зла и помочь измученной стране. Он не проявил сожаления в суде и раскритиковал Фица за его политику, нежелание оказывать помощь Украине и связи с российским президентом Владимиром Путиным.
Словакия Чехия убийство суды терроризм
