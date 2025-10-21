Опрос STEM: Новое правительство должно решать вопросы экономики, социальной защиты, жилья и сокращения долга

Новое правительство должно сосредоточиться в первую очередь на повышении эффективности чешской экономики и обеспечении социальной защиты. Укрепление безопасности страны от внешних угроз имеет ключевое значение для небольшой части общества.