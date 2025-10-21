Опрос STEM: Новое правительство должно решать вопросы экономики, социальной защиты, жилья и сокращения долга
21 октября 2025
13:00
475
Новое правительство должно сосредоточиться в первую очередь на повышении эффективности чешской экономики и обеспечении социальной защиты. Укрепление безопасности страны от внешних угроз имеет ключевое значение для небольшой части общества.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством STEM для CNN Prima NEWS после выборов. Что касается отдельных задач, новый кабинет должен в первую очередь решать вопросы сокращения государственного долга и улучшения доступности жилья.
По мнению 27% респондентов, новое правительство должно направить основные усилия на повышение эффективности чешской экономики, а для 23% людей наиболее важным является обеспечение социальных гарантий. Усиление безопасности перед внешними угрозами в качестве приоритета отстаивают 15% участников опроса. Другие области, такие как обеспечение медицинского обслуживания, инвестиции и модернизация государства или производство и поставки энергии, считают ключевыми менее десяти процентов населения. Лишь небольшая часть граждан ожидала бы от правительства наибольших усилий в области снижения преступности или повышения эффективности государственного управления.
При оценке отдельных задач, которые будущее правительство должно решать в первую очередь, люди однозначно сделали акцент на сокращении государственного долга и повышении доступности жилья. Более половины людей даже убеждены, что министры должны уделять этому первоочередное внимание. Явное согласие наблюдается и в отношении введения мер по поддержке рождаемости, которые важны для трех четвертей респондентов. Почти три пятых граждан требуют от правительства отмены концессионных сборов.
«Напротив, большинство населения сходится во мнении о том, на чем новое правительство не должно сосредотачиваться — 74 % людей не требуют проведения референдума о выходе из Европейского союза», — добавили авторы опроса.
О будущем правительстве, его программе и составе после недавних выборов ведут переговоры лидеры победившего движения ANO с представителями SPD и Motoristů. Сменить нынешний коалиционный кабинет Spolu (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) и движение STAN, по всей видимости, можно будет не раньше декабря.
