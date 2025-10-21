ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Деревом года в Чехии стал легендарный дуб Ольдржиха

Новости и статьи
21 октября 2025
16:00
117
Дуб Ольдржиха, произрастающий в населенном пункте Перуц на северо-западе страны, удостоен звания «Дерево года 2025» по результатам народного голосования. Дерево-победитель, связанное с легендой о встрече князя Ольдржиха и крестьянки Божены, получило почти 9800 голосов. Второе место заняла груша из Угерске-Градиште, а третье — ива из района Бероун.
Победитель национального конкурса
Организатором конкурса выступил Фонд Партнерства, объявивший итоги в Брно. Всего в финале участвовали десять деревьев из восьми регионов, за которых было отдано около 38 000 голосов. Победивший дуб теперь "представит" Чехию в европейском конкурсе в феврале.
культура экология Опрос общественного мнения
