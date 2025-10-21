Деревом года в Чехии стал легендарный дуб Ольдржиха

Дуб Ольдржиха, произрастающий в населенном пункте Перуц на северо-западе страны, удостоен звания «Дерево года 2025» по результатам народного голосования. Дерево-победитель, связанное с легендой о встрече князя Ольдржиха и крестьянки Божены, получило почти 9800 голосов. Второе место заняла груша из Угерске-Градиште, а третье — ива из района Бероун.