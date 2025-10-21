Фантазия, космос и искусство на Градчанской площади в Праге: театр V.O.S.A. представит зрелищное шоу под открытым небом

Без единого слова, лишь с помощью акробатики, музыки и гигантских марионеток, артисты расскажут историю о поиске равновесия между мирами и о тонком балансе между физическими законами и человеческим воображением. На сцене оживут Земля, Солнце и Луна, а также появится оригинальная летающая машина, созданная специально для этого спектакля.



Начало представления První krok — в 19:00.



Вход для всех посетителей свободный.