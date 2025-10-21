ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Фантазия, космос и искусство на Градчанской площади в Праге: театр V.O.S.A. представит зрелищное шоу под открытым небом

Новости 420on
21 октября 2025
13:40
453
Сегодня, 21 октября, на Градчанской площади в Праге состоится уникальное представление, которое перенесет зрителей в мир фантазии и космоса. Шоу První krok пройдет в рамках Czech Space Week 2025 под патронажем министра культуры Чехии.
Без единого слова, лишь с помощью акробатики, музыки и гигантских марионеток, артисты расскажут историю о поиске равновесия между мирами и о тонком балансе между физическими законами и человеческим воображением. На сцене оживут Земля, Солнце и Луна, а также появится оригинальная летающая машина, созданная специально для этого спектакля.

Начало представления První krok — в 19:00.

Вход для всех посетителей свободный.
театр Прага космос Чехия культура
