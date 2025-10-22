Задолженность ЕС во втором квартале выросла до 81,9 % ВВП, в Чехии также наблюдается рост

22 октября 2025

Задолженность Европейского союза во втором квартале выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 0,4 процентного пункта до 81,9 % валового внутреннего продукта (ВВП). Задолженность самой еврозоны выросла на 0,5 процентного пункта до 88,2 процента ВВП. Об этом сегодня сообщило статистическое бюро Евростат в своем отчете. В Чехии задолженность выросла на 0,5 процентного пункта до 43,8 процента ВВП.