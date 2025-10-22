Задолженность ЕС во втором квартале выросла до 81,9 % ВВП, в Чехии также наблюдается рост
22 октября 2025
08:00
124
Задолженность Европейского союза во втором квартале выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 0,4 процентного пункта до 81,9 % валового внутреннего продукта (ВВП). Задолженность самой еврозоны выросла на 0,5 процентного пункта до 88,2 процента ВВП. Об этом сегодня сообщило статистическое бюро Евростат в своем отчете. В Чехии задолженность выросла на 0,5 процентного пункта до 43,8 процента ВВП.
Задолженность выше и в годовом исчислении, то есть по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В ЕС она выросла на 0,7 процентного пункта, а в странах, использующих евро, на 0,5 процентного пункта. В Чехии темпы роста задолженности были более быстрыми, рост составил 1,4 процентного пункта.
Общий валовой государственный долг ЕС на конец второго квартала составил почти 15,05 трлн евро (366 трлн чешских крон). Из них в еврозоне он вырос почти до 13,68 трлн евро (332,7 трлн чешских крон). В Чешской Республике государственный долг вырос почти до 3,63 трлн чешских крон и является рекордным. Эта цифра включает общую сумму денег, которую задолжали государство и все государственные учреждения.
Из отдельных государств-членов самый высокий уровень задолженности на конец второго квартала был у Греции — 151,2% ВВП. За ним следовали Италия (138,3% ВВП), Франция (115,8% ВВП), Бельгия (106,2% ВВП) и Испания (103,4% ВВП). Напротив, самый низкий уровень задолженности был у Эстонии — 23,2% ВВП. Далее следуют Люксембург с долгом в 25,1% ВВП, Болгария (26,3% ВВП) и Дания (29,7% ВВП).
Во втором квартале 15 стран зафиксировали рост соотношения долга к ВВП, а 12 стран — его снижение. Наибольший рост был зафиксирован в Финляндии, где долг увеличился на 4,3 процентных пункта. За ней следуют Латвия с ростом на 2,2 процентных пункта и Болгария с ростом на 2,6 процентных пункта. Наибольшее снижение долга было зафиксировано в Литве (на 1,4 процентного пункта), а затем в Ирландии (на 1,2 процентного пункта). В Греции и Люксембурге долг снизился на 1,1 процентного пункта.
В своей новейшей истории, то есть с 1993 года, Чешская Республика имела самый низкий уровень задолженности в период с 1996 по 1998 год, когда он составлял девять процентов ВВП. В то время премьер-министром был Вацлав Клаус. С 1999 по 2013 год задолженность неуклонно росла, увеличившись с примерно 10 % до 41 % ВВП. В то время правительства возглавляли сначала премьер-министры от ЧССД Милош Земан, Владимир Шпидла, Станислав Гросс и Иржи Парубек, позже премьер-министры от ОДС Мирек Тополанек и Петр Нечас, а также два беспартийных политика Ян Фишер и Иржи Руснок. С тех пор и до пандемии COVID-19 задолженность снижалась, в 2019 году она сократилась до 29 процентов ВВП. В те годы во главе правительства сначала стоял Богуслав Соботка от ČSSD, а позже Андрей Бабиш от движения ANO. В 2020 году задолженность значительно выросла, превысив 37 процентов ВВП, и продолжала расти в последующие годы, когда премьер-министром был Петр Фиала из ODS. По данным Евростата, в 2024 году задолженность достигла 43,3 процента ВВП.
Общий валовой государственный долг ЕС на конец второго квартала составил почти 15,05 трлн евро (366 трлн чешских крон). Из них в еврозоне он вырос почти до 13,68 трлн евро (332,7 трлн чешских крон). В Чешской Республике государственный долг вырос почти до 3,63 трлн чешских крон и является рекордным. Эта цифра включает общую сумму денег, которую задолжали государство и все государственные учреждения.
Из отдельных государств-членов самый высокий уровень задолженности на конец второго квартала был у Греции — 151,2% ВВП. За ним следовали Италия (138,3% ВВП), Франция (115,8% ВВП), Бельгия (106,2% ВВП) и Испания (103,4% ВВП). Напротив, самый низкий уровень задолженности был у Эстонии — 23,2% ВВП. Далее следуют Люксембург с долгом в 25,1% ВВП, Болгария (26,3% ВВП) и Дания (29,7% ВВП).
Во втором квартале 15 стран зафиксировали рост соотношения долга к ВВП, а 12 стран — его снижение. Наибольший рост был зафиксирован в Финляндии, где долг увеличился на 4,3 процентных пункта. За ней следуют Латвия с ростом на 2,2 процентных пункта и Болгария с ростом на 2,6 процентных пункта. Наибольшее снижение долга было зафиксировано в Литве (на 1,4 процентного пункта), а затем в Ирландии (на 1,2 процентного пункта). В Греции и Люксембурге долг снизился на 1,1 процентного пункта.
В своей новейшей истории, то есть с 1993 года, Чешская Республика имела самый низкий уровень задолженности в период с 1996 по 1998 год, когда он составлял девять процентов ВВП. В то время премьер-министром был Вацлав Клаус. С 1999 по 2013 год задолженность неуклонно росла, увеличившись с примерно 10 % до 41 % ВВП. В то время правительства возглавляли сначала премьер-министры от ЧССД Милош Земан, Владимир Шпидла, Станислав Гросс и Иржи Парубек, позже премьер-министры от ОДС Мирек Тополанек и Петр Нечас, а также два беспартийных политика Ян Фишер и Иржи Руснок. С тех пор и до пандемии COVID-19 задолженность снижалась, в 2019 году она сократилась до 29 процентов ВВП. В те годы во главе правительства сначала стоял Богуслав Соботка от ČSSD, а позже Андрей Бабиш от движения ANO. В 2020 году задолженность значительно выросла, превысив 37 процентов ВВП, и продолжала расти в последующие годы, когда премьер-министром был Петр Фиала из ODS. По данным Евростата, в 2024 году задолженность достигла 43,3 процента ВВП.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1691
17:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
995
16:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1119
11:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
4235
10:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1291
08:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
4688
18:32
20 ОКТЯБРЯ 2025
1639
16:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1230
15:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1643
13:30
20 ОКТЯБРЯ 2025
2046
13:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1862
11:36
20 ОКТЯБРЯ 2025
3207
09:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
2858