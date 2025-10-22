Переход на зимнее время остановит десять ночных поездов в Чехии
22 октября 2025
17:30
617
Составы задержатся на час для соблюдения расписания.
В ночь на воскресенье Чехия переходит на зимнее время — в 3:00 стрелки часов будут переведены на час назад. Это изменение затронет движение десяти ночных поездов национального перевозчика České dráhy.
Составы остановятся на один час на промежуточных станциях, чтобы затем продолжить движение строго по утвержденному графику. Региональные поезда перевод времени не затронет, поскольку в этот период они не курсируют.
Среди остановившихся составов — международные маршруты Прага-Варшава, Прага-Берлин, Прага-Цюрих и Прага-Гдыня. Поезда будут ожидать перехода на зимнее время на крупных станциях: в Остраве, Брно, Пардубице и других узловых пунктах.
Специальные меры предусмотрены для обеспечения пересадок между ночными рейсами на станциях Бржецлав и Богумин. Часовая задержка необходима, чтобы поезда не прибывали на конечные пункты на час раньше запланированного времени и не нарушали логистику пассажирских перевозок.
Пассажиры могут отслеживать точное местоположение своих поездов через мобильное приложение перевозчика, на официальном сайте или по телефону контактного центра. Полуночный состав из Праги в Брно пройдет весь маршрут по летнему времени и прибудет на место назначения согласно первоначальному графику.
