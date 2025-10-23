Обнаружены останки в автомобиле на дне водохранилища Липно

Связь с давним делом

По предварительной информации, найденный автомобиль может быть связан с десятилетней давности исчезновением двух граждан Австрии. Полиция не исключает, что оба пропавших могли находиться внутри. Кому именно принадлежат обнаруженные останки, как и точное количество жертв, пока устанавливаются.





Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что падение уровня воды в водохранилище из-за засухи, возможно, способствовало обнаружению автомобиля.