Обнаружены останки в автомобиле на дне водохранилища Липно
23 октября 2025
09:00
Из водохранилища Липно на юге Чехии полиция извлекла легковой автомобиль с человеческими останками. Транспортное средство было обнаружено во время учений военных недалеко от берега.
Связь с давним делом
По предварительной информации, найденный автомобиль может быть связан с десятилетней давности исчезновением двух граждан Австрии. Полиция не исключает, что оба пропавших могли находиться внутри. Кому именно принадлежат обнаруженные останки, как и точное количество жертв, пока устанавливаются.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что падение уровня воды в водохранилище из-за засухи, возможно, способствовало обнаружению автомобиля.
