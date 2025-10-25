ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Сбор на ракету в память о Дане Драбовой завершен

25 октября 2025
15:00
Чешская инициатива собрала необходимые средства для приобретения крылатой ракеты Flamingo в пользу ВСУ. Цель в 12,5 миллиона крон была достигнута менее чем за сутки. На счет поступило свыше 12,65 миллиона крон от более чем 8 000 жертвователей.
Гражданская инициатива из Чехии «Подарок Путину», известная сбором средств на вооружение для Украины, организовала новый сбор. Цель — приобрести украинскую крылатую ракету «Фламинго», которую решено назвать DANA 1. Это название дано в память о недавно скончавшейся председательнице Государственного управления по ядерной безопасности Чехии Дане Драбовой, поддерживавшей подобные проекты.


Технические особенности и цель сбора
Ракета «Фламинго», по данным инициативы, обладает дальностью полета до 3 000 км и способна нести боевую часть массой 1 150 кг. После передачи украинской армии именно военные будут определять цель и время применения этого оружия.
