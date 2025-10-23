Трагедия на стройке в пригороде Праги

Инцидент произошел около 9:30. На место незамедлительно выехали полицейские патрули и следователи. Мужчина был обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным, погибший являлся иностранным гражданином.





Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Также устанавливается, был ли пострадавший штатным сотрудником. Расследование инцидента продолжается.