Трагедия на стройке в пригороде Праги

23 октября 2025
21:00
В чешском населенном пункте Голубице недалеко от Праги произошел несчастный случай со смертельным исходом. В среду, 22 октября, в ходе демонтажа старого сельскохозяйственного здания на рабочего обрушилась стена.
Инцидент произошел около 9:30. На место незамедлительно выехали полицейские патрули и следователи. Мужчина был обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным, погибший являлся иностранным гражданином.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Также устанавливается, был ли пострадавший штатным сотрудником. Расследование инцидента продолжается. 
