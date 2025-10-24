В Чехии подросток получил 9 лет тюрьмы за убийство двух продавщиц и обязан будет выплатить родственникам 16 млн крон
24 октября 2025
11:00
1055
Краевой суд в Градце-Кралове приговорил 17-летнего юношу к 9 годам лишения свободы за убийство двух продавщиц, совершенное 20 февраля 2025 года. Кроме тюремного заключения, суд постановил назначить ему принудительное психиатрическое содержание в специализированном учреждении. Судебные эксперты установили у него сексуальную девиацию в форме агрессивного садизма. В качестве компенсации морального ущерба осужденный обязан выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов крон.
По данным следствия, подросток действовал в одиночку. Нападение произошло утром, вскоре после открытия магазина. Жертвами стали женщины 19 и 38 лет, которые скончались на месте, несмотря на оказанную помощь. После преступления злоумышленник скрылся, однако был задержан спецподразделением примерно в километре от места нападения. Тесты на наркотики и алкоголь показали отрицательный результат. При задержании он признался в содеянном, но в суде отказался давать показания.
Следствие установило, что юноша выбрал жертв случайно, однако его поступок был связан с патологическим стремлением убивать и испытывать удовлетворение от осознания «успеха» преступления. Эксперты также выявили у него смешанное расстройство личности, из-за чего суд отказался назначить ему обычное лечебное принудительное наблюдение, сочтя его неэффективным.
Максимально возможный срок наказания для несовершеннолетнего составлял 10 лет. Суд учел тяжесть преступления, мотив и состояние психики обвиняемого.
Заседание проходило при усиленных мерах безопасности. Подсудимого в бронежилете сопровождала охрана с автоматическим оружием. При оглашении приговора он не проявил никаких эмоций.
