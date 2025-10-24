В Чехии подросток получил 9 лет тюрьмы за убийство двух продавщиц и обязан будет выплатить родственникам 16 млн крон





По данным следствия, подросток действовал в одиночку. Нападение произошло утром, вскоре после открытия магазина. Жертвами стали женщины 19 и 38 лет, которые скончались на месте, несмотря на оказанную помощь. После преступления злоумышленник скрылся, однако был задержан спецподразделением примерно в километре от места нападения. Тесты на наркотики алкоголь показали отрицательный результат. При задержании он признался в содеянном, но в суде отказался давать показания.

Следствие установило, что юноша выбрал жертв случайно, однако его поступок был связан с патологическим стремлением убивать и испытывать удовлетворение от осознания «успеха» преступления. Эксперты также выявили у него смешанное расстройство личности, из-за чего суд отказался назначить ему обычное лечебное принудительное наблюдение, сочтя его неэффективным.





Максимально возможный срок наказания для несовершеннолетнего составлял 10 лет. Суд учел тяжесть преступления, мотив и состояние психики обвиняемого.





Заседание проходило при усиленных мерах безопасности. Подсудимого в бронежилете сопровождала охрана с автоматическим оружием. При оглашении приговора он не проявил никаких эмоций.