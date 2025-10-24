ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии мужчина приговорен к 24 годам тюрьмы за попытку убийства женщины путем поджога

Новости 420on
24 октября 2025
12:30
534
Краевой суд в Остраве приговорил 32-летнего Давида Андерку к исключительному наказанию — 24 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима за попытку убийства женщины путем поджога. Кроме того, суд постановил назначить ему обязательное психиатрическое лечение.
Согласно материалам дела, преступление произошло в прошлом году в городе Фридек-Мистек. Осужденный во время вечеринки, на которой присутствовали его знакомые, облил бензином женщину старше его примерно на 20 лет и поджег ее. Потерпевшая получила тяжелые ожоги второй и третьей степени, перенесла несколько операций и провела в больнице почти пять месяцев.


Прокуратура требовала назначить 27,5 года заключения, указывая на отсутствие смягчающих обстоятельств. По словам обвинения, действия подсудимого отличались особой жестокостью, а риск повторного преступления оценивается как высокий. Суд также обязал его выплатить страховой компании 2,9 миллиона крон и самой пострадавшей 3 миллиона крон в качестве компенсации.


Адвокат настаивал на оправдании, ссылаясь на то, что все свидетели, включая пострадавшую, находились в состоянии алкогольного опьянения, что могло повлиять на достоверность их показаний. Защита утверждала, что возгорание могло произойти случайно — при попытке закурить. Однако суд счел представленные доказательства достаточными для признания вины.


Следствие установило, что инцидент начался с ссоры на вечеринке за городом. После конфликта Андерка напал на хозяев дома, выпустил из клетки несколько кроликов и натравил на них бойцовскую собаку, которая животных загрызла.

Когда хозяйка выразила возмущение, мужчина ушел в сарай, взял канистру с 10 литрами бензина и облил им крольчатник, а затем женщину. После этого он поднес к ее одежде зажигалку, вызвав мгновенное воспламенение.


Благодаря вмешательству других гостей женщину удалось потушить и доставить в больницу. Суд признал поступок Андерки проявлением крайней жестокости и опасности для общества.
суды убийство преступность Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
28
ОБЩЕСТВО
ПАЦИЕНТ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ПОСЛЕ ПОБЕГА. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОТСТРАНЯЮТ
11:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1055
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОДРОСТОК ПОЛУЧИЛ 9 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА УБИЙСТВО ДВУХ ПРОДАВЩИЦ И ОБЯЗАН БУДЕТ ВЫПЛАТИТЬ РОДСТВЕННИКАМ 16 МЛН КРОН
10:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
845
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОМУ МЕТРО ГРОЗИТ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
08:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
875
ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИЯ ANO, SPD И MOTORISTÉ СОГЛАСОВАЛА ПРИОРИТЕТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
21:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
2491
ОБЩЕСТВО
ТРАГЕДИЯ НА СТРОЙКЕ В ПРИГОРОДЕ ПРАГИ
14:15
23 ОКТЯБРЯ 2025
973
КУЛЬТУРА
«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» В ПРАГЕ!
13:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
3189
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ПОЛУЧИЛА ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА 10 МИЛЛИАРДОВ КРОН НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
12:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
1087
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ ЕС НА 2040 ГОД
10:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1508
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УТВЕРДИЛ 19-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ
09:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1728
ОБЩЕСТВО
ОБНАРУЖЕНЫ ОСТАНКИ В АВТОМОБИЛЕ НА ДНЕ ВОДОХРАНИЛИЩА ЛИПНО
08:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1248
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР НА СКЛАДЕ ПОД ПРАГОЙ ЛОКАЛИЗОВАН: УЩЕРБ НЕ ПРЕВЫСИТ 120 МИЛЛИОНОВ КРОН
21:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
2310
ОБЩЕСТВО
КАК УЧИТЕЛЬНИЦА ПОПЛАТИЛАСЬ ЗА ОДОБРЕНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
20:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1241
ОБЩЕСТВО
ТОВАРЫ КО ДНЮ ПОМИНОВЕНИЯ В ЧЕХИИ ПОДЕШЕВЕЛИ
17:30
22 ОКТЯБРЯ 2025
5464
ОБЩЕСТВО
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ ДЕСЯТЬ НОЧНЫХ ПОЕЗДОВ В ЧЕХИИ
16:50
22 ОКТЯБРЯ 2025
1568
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВСПЫХНУЛ КРУПНЫЙ ПОЖАР НА ПРОМЫШЛЕННОМ СКЛАДЕ