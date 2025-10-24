В Чехии мужчина приговорен к 24 годам тюрьмы за попытку убийства женщины путем поджога

Согласно материалам дела, преступление произошло в прошлом году в городе Фридек-Мистек. Осужденный во время вечеринки, на которой присутствовали его знакомые, облил бензином женщину старше его примерно на 20 лет и поджег ее. Потерпевшая получила тяжелые ожоги второй и третьей степени, перенесла несколько операций и провела в больнице почти пять месяцев.













Прокуратура требовала назначить 27,5 года заключения, указывая на отсутствие смягчающих обстоятельств. По словам обвинения, действия подсудимого отличались особой жестокостью, а риск повторного преступления оценивается как высокий. Суд также обязал его выплатить страховой компании 2,9 миллиона крон и самой пострадавшей 3 миллиона крон в качестве компенсации.

Адвокат настаивал на оправдании, ссылаясь на то, что все свидетели, включая пострадавшую, находились в состоянии алкогольного опьянения, что могло повлиять на достоверность их показаний. Защита утверждала, что возгорание могло произойти случайно — при попытке закурить. Однако суд счел представленные доказательства достаточными для признания вины.







Следствие установило, что инцидент начался с ссоры на вечеринке за городом. После конфликта Андерка напал на хозяев дома, выпустил из клетки несколько кроликов и натравил на них бойцовскую собаку, которая животных загрызла.



Когда хозяйка выразила возмущение, мужчина ушел в сарай, взял канистру с 10 литрами бензина и облил им крольчатник, а затем женщину. После этого он поднес к ее одежде зажигалку, вызвав мгновенное воспламенение.







Благодаря вмешательству других гостей женщину удалось потушить и доставить в больницу. Суд признал поступок Андерки проявлением крайней жестокости и опасности для общества.