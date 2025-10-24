Общественное мнение в Чехии разделилось по вопросу помощи Украине

Согласно октябрьскому опросу STEM, около 40% жителей Чехии считают, что новое правительство должно прекратить поставки военной техники и боеприпасов в Украину. Такую же позицию занимают 44% респондентов относительно прямой финансовой помощи. Подобные взгляды наиболее распространены среди избирателей движения ANO, а также «Мотористов» и SPD.