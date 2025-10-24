Общественное мнение в Чехии разделилось по вопросу помощи Украине
24 октября 2025
19:30
608
Согласно октябрьскому опросу STEM, около 40% жителей Чехии считают, что новое правительство должно прекратить поставки военной техники и боеприпасов в Украину. Такую же позицию занимают 44% респондентов относительно прямой финансовой помощи. Подобные взгляды наиболее распространены среди избирателей движения ANO, а также «Мотористов» и SPD.
Поддержка невоенной помощи
В то же время большинство чехов поддерживает продолжение гуманитарных мер. Около 70% опрошенных выступают за сохранение приема украинских беженцев, а 76% — за продолжение дипломатического и экономического давления на Россию.
Аналитики отмечают, что отношение к военной помощи Украине стало разделительной линией между сторонниками бывшей правящей коалиции и оппозиции. В то время как избиратели партий SPOLU, STAN и «Пиратов» в основном поддерживают помощь, сторонники ANO, «Мотористов» и SPD склонны выступать против.
