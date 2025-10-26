Неделя призраков в «Сафари-парк Двур-Кралове»

Главным новшеством праздника станет временная экспозиция местных духов и привидений, вдохновленная легендами Подкрконошье. Экспозиция откроется 1 ноября в 15:30 и будет доступна только в послеобеденное время. Посетители смогут встретить чертей, водяных, блуждающих огоньков и других сказочных существ, «временно поселившихся» на территории парка. Все экспозиции будут оснащены защитными элементами, исключающими «побег» духов.







В течение недели гостей ждет также тыквенный праздник. Специальное меню из тыкв получат приматы, слоны, гиены и другие обитатели парка. Посетители смогут принять участие в украшении территории — для этого им предложат вырезать собственные тыквенные фонари и разместить их в парке.





