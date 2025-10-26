Неделя призраков в «Сафари-парк Двур-Кралове»
26 октября 2025
17:00
449
С 25 октября по 2 ноября «Сафари-парк Двур-Кралове» проведет традиционную «Неделю духов», которая в этом году обещает особенно богатую программу. Кульминацией станет «Страшное субботнее приключение», запланированное на 1 ноября — днем гостей ждут тематические задания, игры и призы.
Главным новшеством праздника станет временная экспозиция местных духов и привидений, вдохновленная легендами Подкрконошье. Экспозиция откроется 1 ноября в 15:30 и будет доступна только в послеобеденное время. Посетители смогут встретить чертей, водяных, блуждающих огоньков и других сказочных существ, «временно поселившихся» на территории парка. Все экспозиции будут оснащены защитными элементами, исключающими «побег» духов.
В течение недели гостей ждет также тыквенный праздник. Специальное меню из тыкв получат приматы, слоны, гиены и другие обитатели парка. Посетители смогут принять участие в украшении территории — для этого им предложат вырезать собственные тыквенные фонари и разместить их в парке.
Работать будут все точки питания, включая популярный Рыбацкий бастион у Озера бегемотов, где в течение недели можно будет бесплатно покататься на водных велосипедах.
