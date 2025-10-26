ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Неделя призраков в «Сафари-парк Двур-Кралове»

Новости 420on
26 октября 2025
17:00
449
С 25 октября по 2 ноября «Сафари-парк Двур-Кралове» проведет традиционную «Неделю духов», которая в этом году обещает особенно богатую программу. Кульминацией станет «Страшное субботнее приключение», запланированное на 1 ноября — днем гостей ждут тематические задания, игры и призы.
Главным новшеством праздника станет временная экспозиция местных духов и привидений, вдохновленная легендами Подкрконошье. Экспозиция откроется 1 ноября в 15:30 и будет доступна только в послеобеденное время. Посетители смогут встретить чертей, водяных, блуждающих огоньков и других сказочных существ, «временно поселившихся» на территории парка. Все экспозиции будут оснащены защитными элементами, исключающими «побег» духов.


В течение недели гостей ждет также тыквенный праздник. Специальное меню из тыкв получат приматы, слоны, гиены и другие обитатели парка. Посетители смогут принять участие в украшении территории — для этого им предложат вырезать собственные тыквенные фонари и разместить их в парке.


Работать будут все точки питания, включая популярный Рыбацкий бастион у Озера бегемотов, где в течение недели можно будет бесплатно покататься на водных велосипедах.
зоопарк Чехия праздники культура
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:16
26 ОКТЯБРЯ 2025
387
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СОШЁЛ С РЕЛЬСОВ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД PANTOGRAF — ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ОГРАНИЧЕНО
11:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
679
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОС ИНТЕРЕС К ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГЕПАТИТА A — ЗА НЕДЕЛЮ ПРИВИЛИСЬ 15 000 ЧЕЛОВЕК
09:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
906
ОБЩЕСТВО
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЧЕХИИ СИНОПТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР С ПОРЫВАМИ ДО 70 КМ/Ч
15:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2005
ОБЩЕСТВО
СБОР НА РАКЕТУ В ПАМЯТЬ О ДАНЕ ДРАБОВОЙ ЗАВЕРШЕН
09:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
4405
ОБЩЕСТВО
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ: КОГДА И ЗАЧЕМ
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
2926
ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ЧЕХИИ РАЗДЕЛИЛОСЬ ПО ВОПРОСУ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
18:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2286
ОБЩЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПРАЖСКОГО ТРАНСПОРТА НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ
17:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2110
ОБЩЕСТВО
ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ СТРЕЛЬБЫ В ПРАГЕ
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1097
ОБЩЕСТВО
ПАЦИЕНТ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ПОСЛЕ ПОБЕГА. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОТСТРАНЯЮТ
12:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
1489
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ МУЖЧИНА ПРИГОВОРЕН К 24 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА ПОПЫТКУ УБИЙСТВА ЖЕНЩИНЫ ПУТЕМ ПОДЖОГА
11:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2622
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОДРОСТОК ПОЛУЧИЛ 9 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА УБИЙСТВО ДВУХ ПРОДАВЩИЦ И ОБЯЗАН БУДЕТ ВЫПЛАТИТЬ РОДСТВЕННИКАМ 16 МЛН КРОН
10:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2476
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОМУ МЕТРО ГРОЗИТ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
08:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1395
ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИЯ ANO, SPD И MOTORISTÉ СОГЛАСОВАЛА ПРИОРИТЕТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
21:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
3335
ОБЩЕСТВО
ТРАГЕДИЯ НА СТРОЙКЕ В ПРИГОРОДЕ ПРАГИ
14:15
23 ОКТЯБРЯ 2025
1220
КУЛЬТУРА
«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» В ПРАГЕ!