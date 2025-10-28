Чехия обеспечила 80 квот на зимнюю Олимпиаду 2026 года — ожидается участие более 100 спортсменов

Из нынешних 80 мест почти две трети занимают хоккеисты и хоккеистки, что связано с квалификацией обеих чешских хоккейных команд. Кроме того, участие уже обеспечили биатлонисты, фигуристы и мужская сборная по керлингу. Ведется борьба за дополнительные квоты в женском и смешанном керлинге, а также в лыжных дисциплинах.



Биатлонная команда получила по пять мест для мужчин и женщин на основании результатов прошлого сезона. На Олимпиаде выступят два танцевальных дуэта — Наталия и Филип Ташлеровы, а также Катержина и Даниэл Мразковы.











Главные надежды на медали Председатель Чешского олимпийского комитета Йиржи Кейвал отметил, что Чехия входит в число немногих стран, демонстрирующих сбалансированные результаты как на летних, так и на зимних Играх. На Олимпиаде 2024 года в Париже страну представляли 111 спортсменов, однако в Милане и Кортине ожидается участие еще большего числа. Это связано с тем, что на зимние Игры квалифицировались командные виды спорта, тогда как в Париже чешские коллективы не прошли отбор.





По словам Кейвала, ключевыми кандидатами на медали станут обе хоккейные сборные, а также трехкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецкая, которая планирует выступить и в параллельном гигантском слаломе на сноуборде, и в супергиганте на лыжах. Большие ожидания связаны и с последним олимпийским стартом легендарной конькобежки Мартины Сабликовой.Молодой конькобежец Методей Йилек, недавно установивший мировой рекорд на дистанции 3 000 метров, рассматривается как один из перспективных участников. Шансы на успех сохраняет и сноубордистка Ева Адамчикова, которая приняла решение побороться за олимпийскую путевку. Потенциал есть и у биатлонистов, а также у лыжника Яна Забыштрана, способного преподнести сюрприз.