Максимум 6 км/ч. Словакия вводит ограничение скорости для движения по тротуарам

Новости 420on
29 октября 2025
11:48
823
Депутаты Национального совета Словацкой Республики одобрили изменение закона о дорожном движении, который вводит новый максимальный скоростной лимит на тротуарах в 6 км/ч.
Об этом свидетельствуют сегодняшние результаты голосования, за предложение депутата Любомира Важнего (Smer-SD) проголосовали только представители правящей коалиции.

Депутат Важный, который ранее был министром транспорта, обосновал введение ограничения растущим числом ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и скутеристов. По его мнению, поправка повысит безопасность пешеходов. 



«Это будет иметь практическое значение при доказательстве нарушения правил со стороны велосипедистов, особенно в случаях, когда необходимо объективно определить, было ли превышено допустимое ограничение скорости в зоне, предназначенной в основном для пешеходов», — заявил Важный.

По его словам, 6 км/ч — это верхний предел обычной скорости ходьбы взрослого человека. За превышение скорости может грозить штраф в размере 50 евро. Из закона не ясно, как будет измеряться скорость.


Проект раскритиковала, например, Cyklokoalice, по мнению которой эта мера вытеснит с тротуаров, например, детей на велосипедах, которые боятся ездить по дороге. По мнению ее представителей, поддерживать скорость 6 км/ч на велосипеде нереально.
Словакия Автомобили велосипеды дороги
