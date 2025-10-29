Продукты в Чехии подорожают к концу года
29 октября 2025
15:00
546
В конце этого года и в начале следующего чехи должны быть готовы к подорожанию ряда продуктов растительного происхождения, а также яиц, молока, говядины и, не в последнюю очередь, энергии.
Согласно сентябрьским данным Чешского статистического управления (ČSÚ), стоимость сельхозпродукции увеличилась более чем на 7% в годовом исчислении. Рост цен у производителей — фермеров и заводов — неизбежно приведет к подорожанию продуктов питания, товаров и услуг.
🏗️ Строительные работы подорожали на 3%, а услуги для предприятий — на 4,5%, что также повлияет на конечные цены для потребителей.
Наиболее сложная ситуация — в животноводстве, где рост превысил 19%. За год настолько сильно подорожали яйца и крупный рогатый скот, что это сравнимо с изменениями цен за последние десятилетия. Птица подорожала на 12%, молочные продукты — на 7,6%, а мясные изделия — на 4%.
🥔 В то же время овощи и картофель резко подешевели. Их сбор стал экономически невыгодным, и в некоторых странах Западной Европы урожай даже планируют уничтожить, чтобы избежать падения цен.
⚡ Эксперты также ожидают рост стоимости энергии и топлива.
🇪🇺 К тому же Европейский союз не планирует откладывать принятие нового регламента, который, по прогнозам, приведет к ощутимому подорожанию основных продуктов питания: какао, сои, растительных масел, маргаринов, шоколадной и ореховой выпечки, мороженого, супов быстрого приготовления, картофельных чипсов, детского питания, а также говядины.
💬 Экономисты предупреждают: осень 2025 года может стать поворотной для цен в продовольственном секторе Чехии и всей Европы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
270
11:48
29 ОКТЯБРЯ 2025
823
11:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
860
08:30
29 ОКТЯБРЯ 2025
774
21:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
2135
19:30
28 ОКТЯБРЯ 2025
901
15:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1160
12:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1051
21:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2488
20:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2508
19:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1908
16:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
3010
15:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
3364
13:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1723