Продукты в Чехии подорожают к концу года

Согласно сентябрьским данным Чешского статистического управления (ČSÚ), стоимость сельхозпродукции увеличилась более чем на 7% в годовом исчислении. Рост цен у производителей — фермеров и заводов — неизбежно приведет к подорожанию продуктов питания, товаров и услуг.





🏗️подорожали на, а— на, что также повлияет на конечные цены для потребителей.

Наиболее сложная ситуация — в животноводстве, где рост превысил 19%. За год настолько сильно подорожали яйца и крупный рогатый скот, что это сравнимо с изменениями цен за последние десятилетия. Птица подорожала на 12%, молочные продукты — на 7,6%, а мясные изделия — на 4%.





🥔 В то же времярезко подешевели. Их сбор стал экономически невыгодным, и в некоторых странах Западной Европы урожай даже планируют уничтожить, чтобы избежать падения цен.

⚡ Эксперты также ожидают рост стоимости энергии и топлива.





🇪🇺 К тому же Европейский союз не планирует откладывать принятие нового регламента, который, по прогнозам, приведет к ощутимому подорожанию основных продуктов питания: какао, сои, растительных масел, маргаринов, шоколадной и ореховой выпечки, мороженого, супов быстрого приготовления, картофельных чипсов, детского питания, а также говядины.





💬 Экономисты предупреждают: осень 2025 года может стать поворотной для цен в продовольственном секторе Чехии и всей Европы.