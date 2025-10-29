Выставка в пражском аэропорту: История Шенгена и 40 лет без границ

Путь к единому пространству

Идея устранения внутренних барьеров в Европе потребовала времени для реализации. Соглашение вступило в силу лишь спустя десятилетие после подписания, когда пять государств согласились не только на открытые границы, но и на общую ответственность. Сегодня Шенгенская зона объединяет 29 стран и является одним из самых успешных символов европейской интеграции.







Экспозиция, организованная аэропортом и Европейской комиссией, расположена в Терминале 2, откуда отправляются рейсы внутри шенгенской зоны. Она рассказывает о значении договора для повседневной жизни и напоминает о времени, когда границы были препятствием. Выставка продлится до конца года.