Выставка в пражском аэропорту: История Шенгена и 40 лет без границ

29 октября 2025
В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела открылась выставка, посвященная 40-летию Шенгенского соглашения. Оно было подписано в люксембургской деревне, и сегодня этот договор позволяет 450 миллионам европейцев свободно перемещаться по большей части континента.
Путь к единому пространству
Идея устранения внутренних барьеров в Европе потребовала времени для реализации. Соглашение вступило в силу лишь спустя десятилетие после подписания, когда пять государств согласились не только на открытые границы, но и на общую ответственность. Сегодня Шенгенская зона объединяет 29 стран и является одним из самых успешных символов европейской интеграции.


Экспозиция, организованная аэропортом и Европейской комиссией, расположена в Терминале 2, откуда отправляются рейсы внутри шенгенской зоны. Она рассказывает о значении договора для повседневной жизни и напоминает о времени, когда границы были препятствием. Выставка продлится до конца года. 
