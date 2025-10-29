Выставка в пражском аэропорту: История Шенгена и 40 лет без границ
29 октября 2025
19:00
473
В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела открылась выставка, посвященная 40-летию Шенгенского соглашения. Оно было подписано в люксембургской деревне, и сегодня этот договор позволяет 450 миллионам европейцев свободно перемещаться по большей части континента.
Путь к единому пространству
Идея устранения внутренних барьеров в Европе потребовала времени для реализации. Соглашение вступило в силу лишь спустя десятилетие после подписания, когда пять государств согласились не только на открытые границы, но и на общую ответственность. Сегодня Шенгенская зона объединяет 29 стран и является одним из самых успешных символов европейской интеграции.
Идея устранения внутренних барьеров в Европе потребовала времени для реализации. Соглашение вступило в силу лишь спустя десятилетие после подписания, когда пять государств согласились не только на открытые границы, но и на общую ответственность. Сегодня Шенгенская зона объединяет 29 стран и является одним из самых успешных символов европейской интеграции.
Экспозиция, организованная аэропортом и Европейской комиссией, расположена в Терминале 2, откуда отправляются рейсы внутри шенгенской зоны. Она рассказывает о значении договора для повседневной жизни и напоминает о времени, когда границы были препятствием. Выставка продлится до конца года.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
478
18:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1043
16:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
928
15:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1547
11:48
29 ОКТЯБРЯ 2025
1239
11:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1050
08:30
29 ОКТЯБРЯ 2025
947
21:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
2539
19:30
28 ОКТЯБРЯ 2025
966
15:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1198
12:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1125
21:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2547
20:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2557
19:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1933