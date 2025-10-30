ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Учителям повысят зарплаты на 7%, вспомогательным профессиям в школах — на 2 000 крон

Новости 420on
30 октября 2025
08:00
535
С 1 января следующего года тарифные ставки всех учителей и преподавателей вузов вырастут на 7%. Ассистентам педагогов и некоторым лекторам правительство увеличило тариф на фиксированные 2 000 крон в месяц. Об этом после сегодняшнего заседания кабинета сообщил министр образования Микулаш Бек (STAN).
Согласно предписаниям и инструкциям Министерства образования по оплате труда, в зависимости от характера работы и продолжительности стажа тариф педагогов увеличится на 1 880–3 800 крон, а академических работников государственных вузов — на 2 460–4 320 крон. Повышение потребует 10,5 миллиарда крон, эта сумма уже заложена в проект бюджета. В случае учителей речь идет примерно о 180 000 ставок, уточнил Бек. 

Заместитель председателя движения ANO и, вероятно, будущий министр финансов Алена Шиллерова заявила, что в первой половине года средняя месячная зарплата в Чехии составляла 48 147 крон, а учительская — 49 231 крону. То есть учителя зарабатывали в среднем 102,3% от средней зарплаты по стране. По ее словам, аргументы представителей правительства — «манипуляция». Повышение тарифных ставок учителей на 7% с начала следующего года фактически приведет к тому, что учительские зарплаты составят около 101% от средней заработной платы, поскольку, по прогнозам, она вырастет примерно на 6,6%. 

Согласно закону об образовании, средняя зарплата учителя должна составлять 130% от средней заработной платы по стране. Для расчетов за 2025 год берется средняя зарплата за 2023 год, которая, по данным Чешского статистического управления, составляла 43 121 крону. В прошлом году учителя получали 109% от средней зарплаты по Чехии. 

По словам Шиллеровой, остается вопрос, сколько уходящее правительство реально заложит в бюджет на следующий год на оплату труда учителей. По ее расчетам, это должно быть около 21 миллиарда крон, однако, по действующим постановлениям, несмотря на номинальное повышение, учителя фактически потеряют часть преимущества по сравнению со средней зарплатой. 
зарплата школы Чехия
