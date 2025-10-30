Учителям повысят зарплаты на 7%, вспомогательным профессиям в школах — на 2 000 крон

Согласно предписаниям и инструкциям Министерства образования по оплате труда, в зависимости от характера работы и продолжительности стажа тариф педагогов увеличится на 1 880–3 800 крон, а академических работников государственных вузов — на 2 460–4 320 крон. Повышение потребует 10,5 миллиарда крон, эта сумма уже заложена в проект бюджета. В случае учителей речь идет примерно о 180 000 ставок, уточнил Бек.









Заместитель председателя движения ANO и, вероятно, будущий министр финансов Алена Шиллерова заявила, что в первой половине года средняя месячная зарплата в Чехии составляла 48 147 крон, а учительская — 49 231 крону. То есть учителя зарабатывали в среднем 102,3% от средней зарплаты по стране. По ее словам, аргументы представителей правительства — «манипуляция». Повышение тарифных ставок учителей на 7% с начала следующего года фактически приведет к тому, что учительские зарплаты составят около 101% от средней заработной платы, поскольку, по прогнозам, она вырастет примерно на 6,6%.





Согласно закону об образовании, средняя зарплата учителя должна составлять 130% от средней заработной платы по стране. Для расчетов за 2025 год берется средняя зарплата за 2023 год, которая, по данным Чешского статистического управления, составляла 43 121 крону. В прошлом году учителя получали 109% от средней зарплаты по Чехии.