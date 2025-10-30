Не забрали свой заказ или посылку? Это может обойтись вам дороже, чем вы думаете

Новости 420on 30 октября 2025

Покупки в интернете удобны, быстры и популярны. Однако многие не подозревают, что ситуация, когда вы не забрали свою посылку из интернет-магазина, может быть не таким безобидной, как кажется. У вас могут возникнуть проблемы — юридические и финансовые.