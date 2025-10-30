Не забрали свой заказ или посылку? Это может обойтись вам дороже, чем вы думаете
30 октября 2025
12:00
406
Покупки в интернете удобны, быстры и популярны. Однако многие не подозревают, что ситуация, когда вы не забрали свою посылку из интернет-магазина, может быть не таким безобидной, как кажется. У вас могут возникнуть проблемы — юридические и финансовые.
Если покупатель не принимает посылку, которую он заказал в интернете и которая ему доставляется, он нарушает обязанность покупателя в соответствии с Гражданским кодексом, поскольку, разместив заказ, он обязался не только оплатить товар, но и принять его.
Продавец может затем выставить счет за целесообразно понесенные расходы, например, почтовые расходы или расходы на возврат посылки. В некоторых случаях даже возможны предсудебные требования об оплате или запись в коллекторское агентство, как указано на сайте Министерства промышленности и торговли Чешской Республики в рамках практических советов для потребителей.
По закону потребители имеют право отказаться от договора в течение 14 дней с момента получения товара, если он был заказан через интернет. Это означает, что сначала необходимо принять посылку, а только потом официально уведомить продавца о том, что вы отказываетесь от договора.
Если вы решите не принимать посылку, вам все равно следует:
- Немедленно связаться с продавцом – по электронной почте или через службу поддержки клиентов, в идеале в письменной форме.
- Указать, что вы отказываетесь от договора.
- Сохранить всю переписку, подтверждения электронных писем и сообщения от перевозчика.
Большинство добросовестных продавцов поймут ситуацию и взыщут максимум стоимость доставки. Если же интернет-магазин откажется принять ваш отказ от договора, вы можете обратиться в Чешскую торговую инспекцию (ČOI) или в организации по защите прав потребителей.
