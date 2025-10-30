Пожилые люди должны подать заявление на получение нового водительского удостоверения: каков срок его выдачи и сколько это стоит?

Рекомендуется заранее проверить документ. Каков срок подачи заявления, чтобы все прошло без осложнений? И через сколько времени будет выдан новый документ?



Для замены водительских прав рекомендуется подать заявление заранее. Министерство транспорта рекомендует подавать заявление примерно за 90 дней до истечения срока действия водительского удостоверения. Этот временной запас обеспечивает:

удобную обработку заявления без спешки,

возможность бесплатного стандартного выпуска документа,

избежание более высоких сборов при экспресс-замене.





Законный срок выдачи нового удостоверения составляет 20 дней с момента подачи заявления. Если вам нужно удостоверение быстрее, можно воспользоваться сокращенным сроком до 5 рабочих дней, за который взимается плата в размере 560 крон.





Где и как подать заявление?





Благодаря Порталу транспорта заявление можно подать полностью онлайн, без необходимости посещения органа власти. Если вы предпочитаете личный контакт, заявление можно подать в органе власти.



После обработки заявления вы можете получить удостоверение:





непосредственно в учреждении – бесплатно,

доставкой в Balíkovna или в более чем 10 000 почтовых ящиков по всей Чешской Республике – за плату в размере 100 крон.





Сколько стоит замена?





В связи с истечением срока действия – бесплатно,

Утеря, кража или изменение личных данных – 160 крон,

Экспресс-выдача в течение 5 рабочих дней – 560 крон.



Не стоит ждать до последнего момента. Если вы знаете, что срок действия вашего удостоверения скоро истекает, запланируйте подачу заявления примерно за 3 месяца. Благодаря этому вы получите новый документ без стресса и дополнительных затрат.









Поправка к закону № 236/2025, которая изменяет закон об электронной системе здравоохранения , повышает возрастной критерий для первого обязательного медицинского осмотра с 65 до 70 лет.

До сих пор водители старше 65 лет были обязаны регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы иметь право продолжать вождение.



С нового года эта обязанность переносится на пять лет:



