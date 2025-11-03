Не все чиновники в Чехии владеют иностранными языками. Поэтому заявители часто сталкиваются с проблемами

Реакция чешских органов власти на заявления, поданные на иностранном языке, значительно различается. Часто все зависит от того, на кого человек наткнется и кто именно прочитает электронное письмо с просьбой или заявлением.