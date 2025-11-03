Не все чиновники в Чехии владеют иностранными языками. Поэтому заявители часто сталкиваются с проблемами
3 ноября 2025
08:00
938
Реакция чешских органов власти на заявления, поданные на иностранном языке, значительно различается. Часто все зависит от того, на кого человек наткнется и кто именно прочитает электронное письмо с просьбой или заявлением.
На эту проблему чешских органов власти обратил внимание последний опрос омбудсмена, согласно которому учреждения действуют хаотично, непоследовательно, а иногда и в нарушение закона.
Чиновники требуют официальный перевод
В то время как в одних учреждениях заявления охотно принимают и отвечают, например, на английском языке, в других их отклоняют без объяснения причин или требуют официальный перевод, даже если это не требуется по закону.
Многие чиновники в небольших учреждениях имеют ограниченные языковые возможности и часто автоматически отвечают на чешском языке, несмотря на то, что отправитель, скорее всего, не понимает чешский, сообщает в пресс-релизе омбудсмен Станислав Кречек.
В опросе приняли участие 90% опрошенных учреждений. В итоге было получено больше ответов, чем учреждений в списке. С заявлениями на иностранном языке в чешской государственной администрации чаще всего сталкиваются надзорные органы и центральные органы государственной власти. Муниципалитеты с расширенными полномочиями сообщают о значительно меньшем количестве таких заявлений.
Различия между органами власти также заметны в том, кто может перевести заявления собственными силами. Министерства, центральные органы и надзорные органы располагают сотрудниками, которые могут общаться на английском, немецком, польском, украинском и других распространенных языках.
Однако в региональных органах власти, магистратах и, в особенности, в муниципалитетах часто полагаются на автоматические переводчики. Кроме того, их все чаще начинают использовать при обработке простых запросов, что может привести к неточным, а иногда и непонятным ответам.
